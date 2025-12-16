Las autoridades imputarán dos cargos de asesinato en primer grado a Nick Reiner, el hijo menor del director Rob Reiner y su esposa Michele, después de que la pareja de Hollywood fuera encontrada muerta en su casa.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció los cargos el martes por la tarde, dos días después de que los Reiner fueran hallados muertos en su finca en Los Ángeles. Su hijo fue detenido el domingo por la noche.

Asimismo, Hochman mencionó que Reiner (32 años) está acusado de utilizar un cuchillo para ejecutar los supuestos asesinatos

“Estos cargos serán dos cargos de asesinato en primer grado y se suma una circunstancia especial de asesinatos múltiples. También se enfrenta a una acusación especial por haber utilizado un arma peligrosa y mortal, es decir, un cuchillo”, declaró el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Ahora que los fiscales decidieron presentar cargos, se espera que Reiner comparezca ante el tribunal.

Michele Reiner y Rob Reiner posan con su hijo, Nick Reiner. Los fiscales anunciaron que acusarán a Reiner de dos cargos de asesinato en primer grado ( Getty )

“Está pasando por los filtros para la autorización médica, algo por lo que pasan todas las personas que son detenidas y recluidas en una cárcel del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles”, indicó Hochman. Explicó también que será llevado ante el tribunal para ser procesado por los cargos hasta que reciba el alta médica. Entonces, se declarará culpable o inocente.

Reiner se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte. «Por el momento no se ha tomado ninguna decisión con respecto a la pena de muerte», dijo Hochman.

El forense aún está determinando la hora exacta de la muerte de la pareja, dijo a los periodistas el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. La policía acudió al domicilio de los Reiner alrededor de las 3:40 p. m. hora local del domingo.

Originalmente, Reiner tenía previsto comparecer en un tribunal de Los Ángeles en la mañana del martes. Pero no recibió autorización médica para trasladarse de la cárcel al juzgado, según declaró su abogado Alan Jackson al New York Times. Por el momento está detenido sin derecho a fianza.

Nick Reiner se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua o pena de muerte, según ha declarado el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman ( Reuters )

Reiner tiene un conocido historial de adicción a las drogas, una lucha que comenzó cuando era adolescente y por la que ingresó en rehabilitación en varias ocasiones, la primera vez cuando tenía 15 años. Reiner también ha dicho que vivió en la calle varias veces en varios estados debido a su adicción.

Según se informa, Reiner también asistió a una fiesta navideña con sus padres el sábado por la noche, horas antes de que se encontraran sus cuerpos. Fuentes informaron a NBC News que Reiner se alteró en la fiesta y que actuó de forma extraña después de interrumpir una conversación en la que participaba el comediante Bill Hader. The Independent se puso en contacto con los representantes de Hader en busca de comentarios.

McDonnell calificó el caso de “desgarrador”.

“Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad. Extendemos nuestro más sentido pésame a todos los afectados por esta tragedia”, declaró a los periodistas el martes por la tarde.

Importantes personalidades se apresuraron a compartir sus homenajes a la emblemática pareja de Hollywood en las redes sociales.

El autor de novelas de terror Stephen King escribió que estaba “horrorizado y triste por la muerte de Rob Reiner y Michele”. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, describió a Rob Reiner como “creativo, divertido y querido”, y calificó a Michele Reiner como su “compañera indispensable, recurso intelectual y esposa amorosa”.

El expresidente Barack Obama también rindió homenaje al famoso director en X: “Los logros de Rob en el cine y la televisión nos han regalado algunas de las historias más queridas de la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas, y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”.