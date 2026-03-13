Premios Oscar 2026: quién ganará, quién debería ganar y quién merecía una oportunidad

En 2007, justo cuando el periodo de votación de los Oscar llegaba a su fin, Eddie Murphy estrenó Norbit. Norbit, la inmortal historia de un bobo torpe (Murphy) casado con una mujer con obesidad mórbida (también Murphy), fue un fracaso tan estrepitoso que muchos teorizaron que había hecho perder a Murphy el premio Oscar que tenía casi garantizado por Dreamgirls.

En 2026, el Eddie Murphy de hoy podría ser la Jessie Buckley de Hamnet, su Norbit sería el Frankenstein de Maggie Gyllenhaal y su “mujer con obesidad mórbida” una flapper de los años 30 poseída por el fantasma de Mary Shelley. ¡La novia! recibió una paliza enérgica, y Buckley fue descrito como autor de una interpretación “tan asombrosamente pobre y tan catastróficamente mal juzgada que casi hay que verla para creerla”. ¡Y eso fue en The Times! ¿Podría ser tan malo como para acabar con sus posibilidades de ganar el Oscar?

Por supuesto, toda esta especulación sobre la pérdida de Buckley puede ser solo una prueba de que esta temporada de premios se alargó demasiado y todo el mundo está un poco aburrido. Faltan días para la ceremonia del domingo: ¡hay que contemplar posibilidades nuevas y dramáticas! Véase también: el discurso en torno al clip misteriosamente desenterrado la semana pasada de Buckley deseando la muerte a todos los gatos (o algo así).

Dicho esto, ¿quién iba a pensar que en una temporada dominada por la idea de que Timothée Chalamet conseguiría por fin su Oscar por Marty Supreme, el protagonista de Pecadores, Michael B Jordan, de repente parece tener posibilidades de ganarle el premio al mejor actor?

Teniendo en cuenta todas estas novedades de última hora, echamos un vistazo a las principales categorías de los Oscar (la lista completa puede consultarse aquí) y decidimos quiénes creemos que probablemente ganarán, quiénes deberían ganar y quiénes deberían haber tenido una oportunidad

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Valor sentimental

Sueños de trenes

open image in gallery El panorama general: Michael B Jordan (Smoke) y Michael B Jordan (Stack) en Pecadores, y Leonardo DiCaprio (Bob Ferguson) en Una batalla tras otra ( Warner Bros )

Ganará: Una batalla tras otra

Debería ganar: Una batalla tras otra

Merecía una oportunidad: Fue solo un accidente

El mes pasado, Bafta y la BBC abandonaron todo sentido del deber de cuidado y dejaron tanto al activista del síndrome de Tourette John Davidson como a las estrellas de Pecadores Michael B Jordan y Delroy Lindo agitándose en el viento. Como inevitablemente sabrás a estas alturas, la enfermedad de Davidson —que inspiró el drama ganador de un Bafta I Swear— lo hizo gritar un insulto racista mientras Jordan y Lindo subían al escenario en un momento de la ceremonia, insulto que inexplicablemente se dejó intacto en la emisión de la BBC a pesar de un retraso de dos horas. Las reacciones fueron una mezcla entre lo justo y empático y lo objetablemente insensato, pero es posible que haya desencadenado una oleada de votos a favor de Pecadores en las semanas posteriores, impulsada por la evidencia literal de que incluso en los niveles más altos de logro, los artistas negros siguen teniendo que lidiar con tonterías. Por lo tanto, no es descartable que Pecadores se lleve el premio a la mejor película, aunque desde hace un tiempo parece que Una batalla tras otra tiene asegurada la victoria. Y, digámoslo como es, Una batalla tras otra fue la mejor película de 2025, así que probablemente debería llevarse el trofeo. Sin embargo, habría sido encantador ver aquí el drama urgente, divertido y emocionantemente relevante de Jafar Panahi Solo fue un accidente, así como el éxito arrollador de terror La hora de la desaparición, que merecía un hueco en Mejor Película mucho más que F1, como mínimo.

Mejor actor

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Luna azul

Michael B Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

open image in gallery Valientemente odioso: Timothée Chalamet en Marty Supreme, de Josh Safdie ( A24 )

Ganará: Michael B Jordan, Pecadores

Debería ganar: Timothée Chalamet, Marty Supreme

Merecía una oportunidad: Josh O'Connor, Mente maestra

La categoría de mejor actor suele ser la más emocionante, pero este año se convirtió en la más interesante de la noche. El 1 de marzo, Michael B Jordan ganó el premio al mejor actor en los Premios al Actor, la última gran ceremonia previa a la entrega de los Oscar y un indicador fiable, aunque no siempre exacto, de cómo se desarrollará la noche de los Oscar. Sin embargo, Jordan tiene mucho a su favor. La polémica de los Bafta supuso un gran impulso positivo para Pecadores en su conjunto, mientras que Jordan es popular en la industria y se siente como si hubiera llenado el vacío dejado por dos hombres que fueron en un momento u otro los favoritos de la categoría: hace unos meses, la campaña de Timothée Chalamet para los Oscar, que tenía un aire un tanto presumido, pareció descarrilarse, mientras que DiCaprio fue una presencia impredecible en el circuito (es probable que tampoco asista a la ceremonia, ya que está rodando la nueva película de Martin Scorsese). Voilà: una victoria de Jordan. Y está tan bien en la película —¡hace de gemelos, nada menos!— que pocos se quejarían. Pero es un poco frustrante que Chalamet haya querido muy públicamente la victoria al mejor actor este año, que es siempre un enfoque que tiende a dejar fríos a los votantes. Su trabajo en Marty Supreme es apasionante, de esas que te hacen agarrarte bien al asiento, de las que te hacen pensar “aquí tenemos a una estrella de cine”: es atrevida, divertida y valientemente irritante. Podría decirse que aquí falta Josh O'Connor, que tuvo un año fantástico (se robó cómodamente el show en la tercera de Entre navajas y secretos) y está amorosamente grotesco como un rico ladrón de arte en la comedia negra Mente maestra.

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si pudiera, te patearía

Kate Hudson, Cancion para dos

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

open image in gallery Ganar o no ganar: Jessie Buckley en Hamnet ( Universal Pictures )

Ganará: Jessie Buckley, Hamnet

Debería ganar: Rose Byrne, Si pudiera, te patearía

Merecía una oportunidad: Jennifer Lawrence, Mátate, amor

El innegable y conmovedor trabajo de Jessie Buckley en su papel de madre afligida la llevará sin duda a ganar su primer Oscar este año, pero hay que admitir que me impresionó mucho más el divertido y extraño papel de Rose Byrne como madre en apuros en Si pudiera, te patearía. Byrne es uno de esos actores que lleva más de dos décadas haciendo interpretaciones espectaculares (¡Damas en guerra! ¡Espía! ¡María Antonieta!) y a menudo con un mínimo éxito en los premios, por lo que quizás la nominación aquí sea suficiente. Aún así, me gustaría verla arrebatárselo en el último momento. Por otro lado, un aplauso para Jennifer Lawrence, cuyo mejor trabajo como madre en la película de Lynne Ramsay Mátate, amor merecía mucha más atención en los premios. Repetiré esta afirmación hasta que esté en la tumba, francamente.

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

open image in gallery Loco por ello: Sean Penn (con Teyana Taylor) en Una batalla tras otra ( Warner Bros )

Ganará: Sean Penn, One Battle After Another

Debería ganar: Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Merecía una oportunidad: Ralph Fiennes, Exterminio: La evolución

Esta es otra categoría difícil de definir. No hubo un ganador decisivo en Mejor reparto en las principales ceremonias precursoras, ya que Jacob Elordi se llevó el Premio de la Crítica Cinematográfica, Stellan Skarsgård el Globo de Oro y Sean Penn el Bafta y el Premio al Actor. Yo apuesto por Penn para ganar el Oscar, principalmente porque es tan grande y divertido y loco en Una batalla tras otra, pero también hay un mundo en el que Delroy Lindo, con su personaje de bluesman borracho en Pecadores, podría colarse y llevárselo esa misma noche. El menos probable (tristemente) es probablemente Benicio del Toro, cuyo agudo y sensible trabajo en Una batalla tras otra es un rayo de salubridad en una película por lo demás cargada. Hablando de eso, ¿no habría sido encantador ver a Ralph Fiennes aquí? En una película tan espeluznante como Exterminio: La evolución, Fiennes inyectó un capricho suave y entrañable.

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

open image in gallery Sin rendimiento de marcación: Teyana Taylor en Una batalla tras otra ( Warner Bros )

Ganará: Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Debería ganar: Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Merecía una oportunidad: Gwyneth Paltrow, Marty Supreme

Lo bueno de la categoría de mejor actriz de reparto de este año es que las cinco mujeres son auténticas intérpretes secundarias en sus respectivas películas, que arrasan, roban el protagonismo y luego se van. ¡Aquí no hay fraude de categoría Ariana-en-Wicked! Y es por eso que me encantaría ver a Teyana Taylor llevarse el Oscar de la noche. Su volátil revolucionaria desaparece de Una batalla tras otra después de la primera media hora, pero persigue cada segundo de la película que sigue. Es la actuación del año, Taylor encuentra la humanidad en un personaje errático, ingenuo y apasionado, pero completamente exasperante. Aparte de Taylor, esta es una colección muy fuerte de actuaciones, pero, por desgracia, Gwyneth Paltrow está desaparecida, que se une a Jennifer Lawrence en el papel de “actor que hace el mejor trabajo de su carrera, pero que desconcertantemente luchó para conseguir la tracción de los premios este año”. Como actriz semiretirada envuelta en un mortificante romance con el sorete de Chalamet en Marty Supreme, se desliza en la película y, en una escena de confrontación sin aliento, casi se la roba a su estrella.

Mejor director

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Ryan Coogler, Pecadores

Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier, Valor sentimental

Chloé Zhao, Hamnet

open image in gallery Con experiencia en el campo de batalla: Paul Thomas Anderson en el almuerzo de los nominados a los Oscar en febrero ( Getty )

Ganará: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Debería ganar: Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Merecía una oportunidad: Mary Bronstein, Si pudiera, te patearía

Sobre el papel, Paul Thomas Anderson tiene esta categoría en el bolsillo, pero sigue estando la incógnita de Pecadores sobre los Oscar de este año: hay absolutamente una versión de la noche del domingo en la que Pecadores arrasa, con todo a su favor, desde el mejor director hasta la mejor actriz de reparto. Y aunque es difícil decir que Ryan Coogler se merece un Oscar, hasta ahora hizo una carrera superando las probabilidades: hizo Pantera Negra, una película de Marvel que tenía un verdadero sello de dirección, dirigió Estación Fruitvale y Creed: corazón de campeón con elogios, y sacó adelante Pecadores en primer lugar, a pesar de lo difícil que es montar un éxito de taquilla totalmente original y cara hoy en día. Además, hizo un montón de dinero. Una victoria de Coogler como mejor director no está descartada. Sin embargo, yo diría que debería haberle acompañado en esta categoría Mary Bronstein, de Si pudiera, te patearía, que hizo maravillas estresantes con un presupuesto mínimo.

Traducción de Olivia Gorsin