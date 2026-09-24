Orlando Bloom comenta sobre polémica escena de trío con hermanas Rooney y Kate Mara en su nueva película

Orlando Bloom se ha pronunciado sobre su polémica escena de trío con Rooney y Kate Mara en su nueva película, Bucking Fastard.

La premisa ha causado sorpresa, dado que las dos actrices son hermanas en la vida real.

Bloom interpreta a Gareth Mulroney, un hombre que desarrolla una relación romántica con las hermanas Joan y Jean Holbrooke, interpretadas por la actriz de La chica del dragón tatuado, Rooney (41), y Kate (43), estrella de House of Cards. En la película, las hermanas Holbrooke hablan al unísono, visten igual y comparten sueños. Además, se enamoran del mismo hombre.

El actor de Piratas del Caribe habló sobre el rodaje de la escena del trío amoroso en el Festival de Cine de San Sebastián, en España, junto al guionista y director alemán Werner Herzog, diciendo que reflejaba los “deseos carnales” de los personajes.

Al ser preguntado sobre la escena, Bloom dijo que había “una gran sencillez en los personajes y sus deseos carnales, pero también una inocencia en las hermanas”, según la revista Variety.

open image in gallery Rooney Mara, Orlando Bloom y Kate Mara protagonizan juntos ‘Bucking Fastard’ ( Getty Images for IMDb )

“Mi personaje, Bucking Fastard, también es sensible. Y en cierto modo, se ve rápidamente superado por las circunstancias. Fue un momento muy sincero el que se creó”, agregó.

Bloom también elogió a las dos hermanas, quienes, en la película, están perfectamente sincronizadas y terminan las frases de la otra.

“Fue maravilloso trabajar con ellas dos”, dijo, y continuó: “Verlas moverse, respirar y pensar como si estuvieran soñando juntas fue algo único. No creo que vuelva a existir una película como esta”.

Herzog añadió: “Hay momentos en que un director tiene que dar un paso atrás. En la escena de amor, le dije a Orlando: ‘Estás en la cama y tienes a dos mujeres en tus brazos. No puedo darte instrucciones sobre cómo manejarlo’. Es una escena hermosa porque tiene mucho encanto y profundidad”.

La película se estrenó el 3 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia, con Rooney, Kate y Bloom desfilando juntos por la alfombra roja.

open image in gallery Orlando Bloom ha afirmado que el trío sexual de ‘Bucking Fastard’ refleja los deseos carnales de su personaje ( Getty )

Bloom ya había hablado sobre su experiencia interpretando al personaje en el Festival Internacional de Cine de Toronto a principios de este mes.

“Es un tipo muy sencillo, creo que simplemente se ve envuelto en este hermoso trío”, dijo a Entertainment Weekly, y añadió: “Es como si pensara, 'Vale, sí, esto es lo que estamos haciendo'. Y creo que él se ve superado por las circunstancias antes de darse cuenta... Es un tipo varonil de lo más sencillo”.

En la película, la relación de Bloom con las dos hermanas cambia, y él las lleva a juicio después de que dañan su propiedad en un acto de venganza.

“Lo que me encanta de Bucking Fastard es que se niega a juzgar a sus personajes y a ofrecer respuestas fáciles. Eso es algo en lo que Werner se centró”, expresó Bloom en San Sebastián.

“Fue maravilloso trabajar con Kate y Rooney; siempre he sido un gran admirador de ambas. Nos divertimos mucho en Dublín. Fue una experiencia fantástica y, sin duda, una oportunidad única en la vida trabajar con alguien como Werner y un reparto tan fenomenal”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello