Kevin Spacey dice que “literalmente” no tiene casa y está “viviendo en hoteles”

Kevin Spacey afirmó que no tiene hogar y que “vive en hoteles” ocho años después de que un escándalo de agresión sexual le costó su carrera.

Spacey fue exiliado de la corriente principal de Hollywood en 2017 después de que múltiples hombres lo acusaron de conducta sexual inapropiada, que él negó sistemáticamente.

“Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs”, dijo el doble ganador del Oscar a The Telegraph en una entrevista publicada el miércoles. “Voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar”.

La publicación hablaba con Spacey en Chipre, donde estaba actuando con una gran banda para un espectáculo de estilo cabaret en un complejo turístico.

A la pregunta de cuál era su situación financiera, Spacey respondió: “No muy buena”, pero añadió que nunca tuvo que declararse en quiebra.

open image in gallery Kevin Spacey dice: “Literalmente no tengo casa” en una nueva entrevista ( Getty )

open image in gallery Spacey fue absuelto en un importante juicio penal en el Reino Unido en julio de 2023 ( PA Archive )

Perdió su casa, “porque los costos en estos últimos siete años fueron astronómicos. Me entró muy poco dinero y gasté bastante”, dijo.

Comparando su cancelación con la lista negra de escritores, actores y directores de Hollywood en los años 50 por supuestas simpatías comunistas, Spacey compartió su creencia de que en cuanto un director de renombre vuelva a contratarlo, será eliminado de la lista negra de Hollywood.

En 2017, el actor Anthony Rapp se convirtió en el primero en acusar a Spacey de haber abusado sexualmente de él. Afirmó que el incidente ocurrió en 1986, cuando Spacey tendría 26 años, mientras que Rapp tenía 14.

Desde entonces, más de una docena de hombres acusaron a Spacey de conducta sexual inapropiada, pero él las negó todas o insistió en que fueron consentidas.

Las acusaciones de Rapp fueron desestimadas posteriormente por un tribunal de Manhattan en 2022, y en 2023, Spacey fue juzgado en el Reino Unido después de que cuatro hombres alegaran que fueron agredidos sexualmente en incidentes separados entre 2001 y 2013. Nuevamente, fue absuelto de los nueve delitos.

Desde su absolución, Spacey protagonizó varios proyectos pequeños, entre ellos el thriller de 2024 El contrato, en el que interpretaba al Diablo.

A principios de este año, recibió el Premio Máximo a la Excelencia en el Festival de Series Mundiales de Italia, que se suma a su reciente serie de honores en su intento de reanudar su carrera.

Durante su discurso de agradecimiento, Spacey dio las gracias al actor de Django Franco Nero por relanzar su carrera y dar un paso al frente “cuando muy pocos tuvieron las agallas” de contratarlo para su primer papel tras salir a la luz las acusaciones, como detective en la película de 2022 El hombre que dibujó a Dios.

A continuación, Spacey empleó a su anterior personaje, John Doe, el asesino en serie sociópata de Se7en, de David Fincher, y se dirigió al público: “Como les digo a Brad Pitt y Morgan Freeman cuando me preguntan: ‘¿Adónde vamos?’ Yo simplemente respondo: 'Ya lo verás'”

Traducción de Olivia Gorsin