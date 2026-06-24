Los seguidores de las comedias románticas saben que las producciones originales de Netflix pueden ser una apuesta impredecible. Sin embargo, todo indica que la plataforma acertó con su más reciente estreno, Mensajes de voz para Isabelle.

La película, protagonizada por Zoey Deutch, una de las actrices habituales de Netflix, y Nick Robinson, conocido por Maid, irrumpió rápidamente en el Top 10 de la plataforma y alcanzó el primer puesto apenas unos días después de su estreno.

El éxito no se limita a la audiencia. Mensajes de voz para Isabelle obtuvo una calificación del 84 % en Rotten Tomatoes, basada en las reseñas de la crítica, lo que la convierte en una de las producciones originales mejor valoradas de Netflix en los últimos tiempos.

Escrita y dirigida por Leah McKendrick, la comedia romántica sigue la historia de Jill (Deutch), una aspirante a pastelera que continúa dejando mensajes de voz a su hermana Isabelle después de su repentina muerte a causa de fibrosis quística. Sin saberlo, los mensajes terminan llegando a Wes (Robinson), un agente inmobiliario que comienza a enamorarse de Jill a través de las grabaciones.

open image in gallery Ciara Bravo como Isabelle ( Netflix )

Desde su estreno en Netflix el pasado 19 de junio, Mensajes de voz para Isabelle se convirtió en un fenómeno entre los espectadores, aunque muchos admitieron que la emotiva historia de duelo de su protagonista los hizo llorar más de lo esperado.

"Bueno, ¿por qué pensé que Mensajes de voz para Isabelle iba a ser una comedia romántica? Lloré al menos una vez cada 10 minutos durante dos horas", escribió una persona en X. Otro espectador comentó: "Mensajes de voz para Isabelle me hizo reír, llorar varias veces, sudar, bailar, tomar algo, comer y tener un montón de epifanías".

En una reciente aparición en The Tonight Show, Zoey Deutch reconoció el impacto emocional que la película ha tenido en el público y le contó a Jimmy Fallon que ha recibido numerosos videos de personas llorando después de verla.

"He recibido muchísimos videos de gente llorando", dijo la actriz. "Es hermoso. Se ha convertido en una especie de competencia de llanto. Por favor, sigan enviándonos sus videos llorando. Nos encantan. Significa mucho para nosotros".

La película también recibió elogios de la crítica. The Times la describió como "una película espléndida" y destacó la actuación de Deutch, asegurando que demuestra una vez más que es "una figura importante de Hollywood que ha sido subutilizada".

open image in gallery Nick Robinson y Zoey Deutch en ‘Mensajes de voz para Isabelle’ ( Netflix )

The New York Times también elogió la actuación de Zoey Deutch y destacó que la película "comienza como un drama desgarrador y evoluciona hacia una comedia romántica llena de momentos emotivos".

Sin embargo, no todas las opiniones fueron favorables. Algunos críticos cuestionaron la forma en que Wes se acerca a Jill a lo largo de la historia. En su reseña, The Guardian sostuvo que Mensajes de voz para Isabelle "se inclina más hacia lo inquietante que hacia lo entrañable", al presentar a un protagonista cuyo comportamiento por momentos se acerca al acoso.

De hecho, a principios de esta semana, la directora Leah McKendrick reveló que temía que la escena final de la película pudiera resultar "inquietante" para parte de la audiencia.

En Rotten Tomatoes, Mensajes de voz para Isabelle obtuvo una calificación ligeramente inferior a la de Set It Up, la primera película original de Netflix protagonizada por Deutch junto a Glen Powell. La actriz regresó a la plataforma en 2019 para encabezar la serie de comedia dramática The Politician, creada por Ryan Murphy.

El próximo año, Deutch protagonizará The 99'ers, una película biográfica deportiva centrada en la histórica selección femenina de fútbol de Estados Unidos.

Traducción de Leticia Zampedri