‘El diablo viste a la moda 2’: primeras reacciones sugieren que la secuela no es el fracaso que muchos temían

Para sorpresa de muchos, El diablo viste a la moda 2 está recibiendo elogios de los primeros espectadores, que la describen como “maravillosa” y “entretenida”.

La esperada secuela del clásico de 2006 se proyectó para la prensa el lunes por la noche, días antes de su estreno en cines el 1 de mayo. Con el regreso del elenco original —Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci—, la historia retoma a Miranda Priestley, ahora enfrentada a su exasistente Emily Charlton en una disputa por recursos publicitarios dentro de un sector editorial en declive. Hathaway vuelve como Andy Sachs y Tucci como Nigel Kipling.

En un contexto saturado de secuelas y reinicios, existía el temor de que la película repitiera errores de otras continuaciones tardías, como Un viernes de locos 2, secuela de Un viernes de locos, que fue calificada como “nostalgia sin gracia” por Clarisse Loughrey en The Independent.

Sin embargo, las primeras reacciones en redes sociales apuntan en otra dirección: varios críticos destacaron el carisma del elenco y la vigencia de su mirada sobre los medios contemporáneos.

open image in gallery ‘El diablo viste a la moda 2’ ha sido elogiada por críticos como “maravillosa” ( YouTube/20th Century Studios )

“¡El diablo viste a la moda 2 es, contra todo pronóstico, encantadora y muy entretenida, incluso con ese tráiler tan flojo!”, escribió en X el crítico principal de cine de Yahoo Entertainment, Brett Arnold, quien además anticipó que la película “será un gran éxito”.

El actor y productor Alex Hammerli coincidió con esa impresión y la describió como “mucho mejor de lo esperado. Es muy buena. ¡No lo puedo creer, estamos de vuelta!”.

Por su parte, el escritor de WatchMojo, Nick Spake, la definió como “una secuela con peso propio, que no solo muestra la evolución de sus personajes, sino también los cambios en el mundo”, y añadió: “Es una mirada sorprendentemente vigente sobre los medios actuales, cómo los consumimos y cómo incluso los íconos luchan por mantenerse relevantes”.

“#ElDiabloVisteALaModa2 se inclina más hacia una historia cotidiana que hacia una película de culto, lo que tiene ventajas y desventajas”, opinó Grace Randolph, miembro de Critics' Choice. “Aun así, los personajes siguen siendo tan encantadores como siempre”.

open image in gallery Anne Hathaway, Meryl Streep y Stanley Tucci regresan en ‘El diablo viste a la moda 2’ ( Macall Polay )

“El diablo viste a la moda 2 tiene una estructura similar a la de la primera, pero su enfoque en las dificultades de producir periodismo impreso en la década de 2020 es una grata sorpresa (al igual que los numerosos cameos que roban escena)”, escribió Dan Bayer, de Next Best Picture. Aunque señaló que “no es un clásico como la original”, destacó que “el elenco es tan sólido que la película sigue siendo entretenida”.

“Puede que no aspire a ser una obra de gran nivel”, afirmó el editor jefe de Next Best Picture, Matt Neglia. “Pero se percibe la pasión de todos los involucrados, que brilla entre el glamour y la estética, lo que la convierte en un espectáculo reconfortante y entretenido”.

El periodista independiente de entretenimiento Jonathan Sim describió la secuela como “un descenso moderado respecto de la original”. Añadió que “la historia carece de la carga emocional y la capacidad de conexión de la primera. Es más lenta y bastante menos interesante”. Sin embargo, matizó: “Es fantástico ver a Hathaway, Streep, Blunt y Tucci de vuelta en estos personajes. ¡Son geniales!”.

El diablo viste a la moda 2 se estrena en cines el 1 de mayo.

Traducción de Leticia Zampedri