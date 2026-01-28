Un representante de Ryan Reynolds defendió al actor después de que sus textos sobre Justin Baldoni —en los que la estrella de Deadpool supuestamente lo llamaba “estafador depredador de pura sangre”— fueran revelados en documentos judiciales.

Los mensajes de texto y correos electrónicos privados enviados por Blake Lively, su marido Reynolds e incluso Taylor Swift fueron revelados como parte de la demanda que la estrella de Gossip Girl presentó en 2024 contra su director y coprotagonista de Romper el círculo, Baldoni, acusándolo de acoso sexual y de intentar dañar su reputación. Él niega ambas afirmaciones.

La gran cantidad de mensajes incluye múltiples textos que Reynolds envió sobre la disputa de Lively con Baldoni, que se desencadenó después de que ambos protagonizaran la adaptación a la gran pantalla de la exitosa novela de Colleen Hoover, que Baldoni también dirigió.

Refiriéndose a los mensajes filtrados de Reynold, un representante de la estrella dijo a Puck News: “Sí, Ryan se implicó: ¿qué marido no apoyaría a su mujer y a la madre de sus hijos? Vio cómo su mujer luchaba a diario por oponerse al acoso sexual de forma privada y respetuosa, y cómo sufría represalias por ello.

En todo caso, Ryan siente que no estaba lo suficientemente enojado. Él cree apasionadamente en el derecho básico a un lugar de trabajo seguro y libre de acoso y represalias para su esposa y otras personas, y lo defenderá. Ahora y siempre”.

open image in gallery Lively y Reynolds mantuvieron un frente unido ( AFP/Getty )

La gira de prensa de Romper el círculo tuvo lugar en el verano de 2024, mientras los rumores de enemistad entre Baldoni y Lively ganaban ritmo en Internet. La ausencia del actor y director en las fotos de grupo de varias alfombras rojas alimentó los rumores. Baldoni, sin embargo, sí asistió al estreno de la película en Nueva York, tras el cual, se dice que Reynolds envió un mensaje de texto a su agente: “Es desconcertante que tenga la perezosa confianza de presentarse”.

En otro intercambio un mes antes, en julio de 2024, Reynolds supuestamente describió a Baldoni como un “estafador depredador de pura sangre” y un “desastre inexplicablemente tóxico”.

En otro mensaje enviado a un ejecutivo de su agencia de talentos, WME, después de que Romper el círculo se convirtió en un éxito de taquilla, Reynolds escribió: “Estoy superfrustrado porque este es un momento en el que Blake debería estar celebrando. Ella hizo posible esta increíble victoria.

Ella QUISO que este fin de semana se hiciera realidad. Baldoni y estos otros imbéciles deberían reconocer ellos mismos las especulaciones y los rumores. Deberían saltar a la palestra de la forma más rotunda y sin matices. Ahora”.

open image in gallery Baldoni dirige y protagoniza “Romper el círculo” ( Getty )

Un juez federal de Nueva York está estudiando actualmente si da por concluida la demanda de Lively contra Baldoni, pero de momento está previsto que el juicio comience el 18 de mayo.

Si el caso llega a los tribunales, varias personalidades podrían subir al estrado. Un documento del equipo legal de Lively enumera a su mejor amiga Swift, a la modelo Gigi Hadid y a la actriz Emily Blunt como solo tres de los grandes nombres que podrían tener información que aportar.

Cuando Lively presentó por primera vez su demanda por acoso sexual, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, afirmó que Lively había emprendido acciones legales para “arreglar su mala reputación”. Dijo que sus acusaciones eran “falsas, escandalosas e intencionadamente lascivas con intención de herirlo públicamente”.

Baldoni contrademandó a Lively y Reynolds por difamación y extorsión, pero su caso fue desestimado el pasado mes de junio.

Traducción de Olivia Gorsin