Tyra Banks se sincera sobre la experiencia “muy intensa” de conducir America’s Next Top Model.

La supermodelo, de 52 años, participa en la próxima docuserie de Netflix La cruda realidad: dentro de ‘America’s Next Top Model’, centrada en el complicado legado del programa de competencia, que se emitió entre 2003 y 2018.

Un tráiler publicado el lunes muestra los momentos más polémicos de la historia de la serie, desde los drásticos cambios de imagen de las modelos hasta los comentarios humillantes de los jueces sobre sus cuerpos. El video muestra a Banks hablando sobre su comportamiento como anfitriona.

“Sabía que me había excedido”, admite. “Fue muy, muy intenso. Pero ustedes lo pedían. Así que seguimos presionando, cada vez más y más”.

En otro fragmento del tráiler, el exjuez de America’s Next Top Model Jay Manuel habló sobre su trabajo con Banks en el reality.

open image in gallery Tyra Banks afirma que su paso por ‘America's Next Top Model’ fue “muy intenso” ( Netflix )

“Mostrábamos los entresijos de lo que era el mundo de la moda”, afirma. Y observa: “Me di cuenta de que Tyra haría cualquier cosa por el éxito de su programa”.

Banks insinúa que tiene mucho que compartir sobre America’s Next Top Model, al declarar en el trailer de la serie de Netflix: “No he dicho mucho, pero es el momento”.

El documental en tres partes, que se estrenará el 16 de febrero en Netflix, “pone la serie al descubierto, que se convirtió en un monstruo viral con una audiencia mundial de más de 100 millones de personas en su punto álgido”, según la cadena.

Junto a Banks y Manuel, aparecen en la nueva serie de Netflix los exjueces de America’s Next Top Model, J. Alexander y Nigel Barker, y el exproductor ejecutivo Ken Mok. También se incluyen entrevistas con ganadoras y concursantes de America's Next Top Model, como Whitney Thompson, Giselle Samson, Shannon Stewart, Shandi Sullivan, Dani Evans y Keenyah Hill.

America’s Next Top Model pretendía ayudar a lanzar las carreras de las aspirantes a modelo, y cada temporada presentaba a una concursante como ganadora. Sin embargo, la serie de eliminación suscitó una gran polémica tras su fin, sobre todo en 2020, cuando la gente señaló segmentos cuestionables del programa.

Una publicación en X en ese momento mostraba un momento de la sexta temporada en el que Banks y los compañeros del jurado presionaban a la concursante Danielle Evans para que se sometiera a una cirugía dental para cerrar el espacio entre sus dientes. El tuit provocó que otros espectadores compartieran ejemplos de “body-shaming” (comentarios despectivos sobre el cuerpo) y “bullying” en el programa cuando lo dirigía Banks, a quien entonces se acusó de comportamiento “problemático”.

open image in gallery Tyra Banks con los miembros del reparto de ‘America’s Next Top Model’ en 2007 ( Getty Images )

Banks respondió a la reacción en su momento con un tuit: “He estado viendo las publicaciones sobre la insensibilidad de algunos momentos pasados de America’s Next Top Model y estoy de acuerdo con ustedes. En retrospectiva, fueron decisiones muy equivocadas”.

La personalidad televisiva fue la anfitriona de las 24 temporadas de America’s Next Top Model, excepto la 23, que se emitió en 2016. En ese momento, Banks se ausentó del programa para dedicarse a otros proyectos, y Rita Ora ocupó su lugar como conductora.

El año pasado, la supermodelo abordó las críticas que desde hace tiempo rodean a la serie de modelos. Durante la entrega de los premios ESSENCE Black Women in Hollywood de 2025, en la que fue la primera homenajeada Luminary Spotlight, afirmó que luchó “por llevar la diversidad a ese programa de televisión en un momento en que no existía”. Sin embargo, confesó que hubo cosas que hizo mal mientras trabajó en el programa.

“¿Lo hicimos bien? Pues no. Dije muchas burradas”, expresó durante su discurso en febrero de 2025. Agregó que se negaba a que su “legado consista en algunas cosas editadas en Internet cuando hubo 24 ciclos de cambiar el mundo”.