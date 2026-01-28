Amazon eliminará 16.000 empleos en la última ronda de despidos

Amazon recortará alrededor de 16.000 empleos en la última tanda de despidos masivos en la industria tecnológica.

Beth Galetti, una vicepresidenta senior de la empresa de comercio electrónico, realizó el anuncio en una publicación de un blog el miércoles.

Los recortes se producen tras la última ronda de despidos en octubre, cuando 14.000 trabajadores de Amazon perdieron su ocupación.

Galetti afirmó que el personal de Estados Unidos tendrá un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto en el grupo antes de recibir la indemnización por despido, servicios de recolocación y las prestaciones de seguro de salud.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.