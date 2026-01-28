Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Amazon eliminará 16.000 empleos en la última ronda de despidos

AMN-ECO AMAZON-RECORTES
AMN-ECO AMAZON-RECORTES (AP)

Amazon recortará alrededor de 16.000 empleos en la última tanda de despidos masivos en la industria tecnológica.

Beth Galetti, una vicepresidenta senior de la empresa de comercio electrónico, realizó el anuncio en una publicación de un blog el miércoles.

Los recortes se producen tras la última ronda de despidos en octubre, cuando 14.000 trabajadores de Amazon perdieron su ocupación.

Galetti afirmó que el personal de Estados Unidos tendrá un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto en el grupo antes de recibir la indemnización por despido, servicios de recolocación y las prestaciones de seguro de salud.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in