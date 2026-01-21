Fans de He-Man se entusiasman con nuevo teaser de ‘Masters of the Universe’: “La nostalgia es una droga”

Los fans de He-Man han reaccionado con alegría ante el primer teaser tráiler de la venidera versión de He-Man y los amos del Universo.

La serie de animación original de He-Man y los amos del Universo se emitió de 1983 a 1985 y se convirtió en uno de los programas infantiles más populares de los años 80. En 1987 se adaptó por primera vez al cine en una película de acción real protagonizada por Dolph Lundgren como el héroe de la espada.

MGM Studios y Mattel Films están produciendo una nueva versión en largometraje de la serie, que llegará a los cines el 5 de junio. Estará protagonizada por Nicholas Galitzine, actor de The Idea of You, y contará con Camila Mendes, Alison Brie e Idris Elba. Jared Leto interpretará al villano Skeletor, némesis de He-Man.

El primer teaser se inclina por la nostalgia, con una voz en off que declara: “No hace mucho, cuando la vida era más simple...” sobre imágenes de cereales de desayuno de los años 80, ejercicios aeróbicos y un clip de la serie animada original.

En respuesta, un fan escribió en X: “¡¿Qué?! Lo siento, pero mis expectativas de esta nueva película de Masters of the Universe son muy altas. La nostalgia es una droga tremenda”.

Nicholas Galitzine en el primer teaser trailer del nuevo 'reboot' de la serie animada 'He-Man y los amos del Universo' ( Amazon MGM Studios/YouTube )

Otra persona comentó: “¡M****a!, el teaser de Masters of the Universe es alucinante”.

Sin embargo, otros expresaron sus preocupaciones sobre la dirección que podría tomar la nueva versión. Uno compartió una imagen del personaje de Galitzine en una tienda de cómics y comentó: “Esta toma del teaser de Masters of the Universe, con figuras de acción al fondo, parece dar a entender que un tipo del mundo 'real' descubre que el dibujo animado que tanto le gustaba era real y se convierte en He-Man. Estoy a favor de que esta película no sea demasiado 'seria', pero nunca me ha gustado ese concepto en particular”.

Los fans ya habían expresado su preocupación por el casting de Leto como Skeletor. A pesar de ser un actor ganador del Oscar, Leto se ha convertido en una figura de burla entre los cinéfilos debido a una serie de actuaciones ampliamente criticadas en Escuadrón Suicida, Morbius y La casa Gucci.

Un fan dijo: “Felicidades, acaban de matar cualquier interés que tuviera en la recreación de uno de los villanos más icónicos y extravagantes que existen. ¿Por qué Jared Leto no puede ser una de estas celebridades que se mudaron de [EE. UU.] por el segundo mandato de Trump?”.

Un segundo añadió: “De Skeletor dependía el éxito o el fracaso de esta película. Necesitaba que lo interpretara alguien con el aura y el rango necesarios para estar a la altura de un personaje tan emblemático. Leto no los tiene. De hecho, no está ni cerca”.

Una tercera persona bromeó: “Leto definitivamente debería interpretar a Skeletor con acento de Gucci”.

Se espera que mañana, 22 de enero, se publique un tráiler más largo de Masters of the Universe.

Traducción de Sara Pignatiello