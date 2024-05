¿‘The Idea of You’ está inspirada en One Direction? Fans comparten veredicto

Se estrenó la última película de Anne Hathaway, The Idea of You, en Prime Video y los fans de One Direction compartieron su veredicto de la adaptación en las redes sociales.

The Idea of You, de Robinne Lee, se publicó en 2017 y se convirtió en un exitazo ayudado por TikTok en 2020. Cuenta la historia de una madre (Hathaway) que se enamora de una estrella del pop (Nicholas Galitzine), un personaje inspirado en el exmiembro de One Direction, Harry Styles.

Tras el estreno de la película, los fans de la banda señalaron que el grupo ficticio de la película, August Moon, es inquietantemente parecido a One Direction.

“Los asesores de One Direction en The Idea of You hicieron su trabajo terroríficamente bien”, escribió una persona en X/Twitter y añadió que estaba teniendo “experiencias insólitas” viendo la película.

“Esta película me hubiera dejado en coma cuando tenía 15 años y me obsesioné con One Direction”, bromeó otro espectador.

Otros fans quedaron sorprendidos por la exactitud de la interpretación de Galitzine del personaje inspirado en Styles. “Es exactamente igual a Harry”, escribió un usuario. Otro añadió que la película es lo “más parecido” que los fans tendrán a una reunión de One Direction “en un futuro próximo”.

A otros espectadores no les gustó el argumento basado en One Direction y calificaron la premisa de “vergonzosa” y “tan cursi” que tuvieron que dejar de verla.

open image in gallery Nicholas Galitzine y Anne Hathaway en ‘The Idea of You’ ( © Amazon Content Services LLC )

“Se supone que el grupo de The Idea of You es una imitación de One Direction, pero a mí me suenan a Maroon 5”, afirmó una persona.

La película, ya disponible en Prime Video, sigue el inesperado romance entre una divorciada de 40 años y una estrella del pop veinteañera.

En general, la crítica ha sido positiva. Clarisse Loughrey, de The Independent, elogió la película por lograr un “buen equilibrio entre lo sano y lo sensual”.

Lee, que escribió el texto original, confirmó que el personaje de la estrella del pop está inspirado en sus exnovios, en Harry Styles y en el príncipe Harry.

La autora declaró a The Independent que está harta de que le pregunten por Harry Styles. “Es muy frustrante”, afirma. “O sea, ¿es en serio? ¿Qué pasó con los otros 22 hombres que usé para hacer este personaje? Parece muy simplista”.