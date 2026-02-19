Liam Neeson expresa su inquietud por el futuro de Hollywood: “Todos estamos muy preocupados”

Liam Neeson ha expresado su preocupación por el futuro del cine, señalando la creciente tendencia de las películas a eludir los estrenos tradicionales en favor de las plataformas de streaming.

El actor norirlandés (73), cuya ilustre carrera abarca casi cinco décadas con papeles icónicos en películas como La lista de Schindler y Michael Collins, compartió sus inquietudes mientras promocionaba su último proyecto, Cold Storage. En el venidero thriller, Neeson interpreta a Robert Quinn, un experimentado agente contra el bioterrorismo.

En declaraciones a PA Media, Neeson manifestó su preocupación por la evolución del panorama de Hollywood.

“La industria del cine está cambiando, los servicios de streaming se están fusionando, las empresas están siendo compradas”, declaró, y continuó: “Todos estamos muy preocupados por el estado de Hollywood. ¿Qué va a pasar con los largometrajes?”.

Al reflexionar sobre su dilatada carrera, que incluye una nominación al Oscar por su interpretación de Oskar Schindler, Neeson reconoció las dificultades inherentes a la profesión de actor. “He tenido mucha, mucha suerte”, admitió, y agregó: “Tengo algunos amigos y conocidos, actores, que llevan meses y meses sin trabajar. Es una profesión llena de rechazo. Realmente lo es”.

open image in gallery La última gran película de Neeson, '¿Y dónde está el policía?', resultó un éxito de taquilla ( AP )

Relató el carácter a menudo personal de la crítica en los inicios de su carrera: "Te dicen: 'No eres adecuado para el papel, eres demasiado irlandés. ¿Puedes cambiar tu acento? Oh, eres más alto de lo que pensaba'. Todas estas críticas te persiguen a lo largo de tu carrera, sobre todo al principio. He tenido mucha, mucha suerte”, explicó.

A pesar de su veteranía, Neeson, que recientemente apareció en la comedia de acción ¿Y dónde está el policía? junto a Pamela Anderson y tiene otras tres películas pendientes de estreno, expresó un gran interés por colaborar con nuevos talentos. “Me encantaría tener la oportunidad de trabajar con directores emergentes. Puede que esté un poco desactualizado, pero parece que hay un talento increíble ahí fuera”, dijo.

Elogió especialmente a sus compañeros de reparto en Cold Storage, Joe Keery y Georgina Campbell, destacando su convincente dinámica en pantalla. Neeson confesó: “No conocía el trabajo de Joe, pero puede que haya visto un par de los primeros episodios de Stranger Things. A Georgina, no la conocía en absoluto”.

Y además compartió: “Ha sido estupendo trabajar con ellos. Me inspiraron y me dieron una idea del ritmo al que debía hablar mi personaje. La mayoría de mis líneas tienen que ver con la física y la química relacionadas con el bioterrorismo, pero trabajar con Joe y Georgina el primer día me encantó. Su química fue estupenda e inspiró mi actuación”.

open image in gallery Liam Neeson como Robert Quinn en 'Cold Storage' ( © STUDIOCANAL SAS Todos los derechos reservados )

Dirigida por Jonny Campbell y escrita por David Koepp, Cold Storage se centra en los urgentes esfuerzos por contener un peligroso hongo parásito que se escapa de una base militar abandonada. Keery y Campbell interpretan a Teacake y Naomi, dos jóvenes empleados de un almacén construido en el antiguo emplazamiento militar estadounidense, que se unen a Quinn en una carrera contrarreloj para evitar una catastrófica extinción.

Cold Storage se estrenó en los cines de México el 13 de febrero.

Traducción de Sara Pignatiello