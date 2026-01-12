Mattel crea una Barbie autista para promover la diversidad e inclusión

Mattel Inc. develó una Barbie autista el lunes como el miembro más reciente de su línea destinada a celebrar la diversidad, uniéndose a una colección que ya incluye Barbies con síndrome de Down, una Barbie ciega, una Barbie y un Ken con vitiligo, y otros modelos que el fabricante de juguetes añadió para hacer sus muñecas de moda más inclusivas.

Mattel dijo que desarrolló la muñeca autista durante más de 18 meses en asociación con la Red de Autodefensa Autista, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos y una mejor representación mediática de las personas con autismo. El objetivo: crear una Barbie que reflejara algunas de las formas en que las personas autistas pueden experimentar y procesar el mundo que las rodea, según un comunicado de prensa de Mattel.

Su creación fue un desafío porque el autismo abarca una amplia gama de comportamientos y dificultades que varían mucho en grado, y muchos de los rasgos asociados con el trastorno no son inmediatamente visibles, según Noor Pervez, quien es el gerente de participación comunitaria de la Red de Autodefensa Autista y trabajó estrechamente con Mattel en el prototipo de Barbie.

Como muchas discapacidades, "el autismo no se ve de una sola manera", dijo Pervez. "Pero podemos intentar mostrar algunas de las formas en que el autismo se expresa".

Por ejemplo, los ojos de la nueva Barbie se desvían ligeramente hacia un lado para representar cómo algunas personas con autismo a veces evitan el contacto visual directo, dijo. La muñeca también tiene codos y muñecas articulados para reconocer los movimientos o sonidos repetitivos, como aletear las manos y otros gestos, que algunas personas autistas utilizan para procesar información sensorial o para expresar emoción, según Mattel.

El equipo de desarrollo debatió si vestir a la muñeca con un atuendo ajustado o suelto, dijo Pervez. Algunas personas autistas usan ropa suelta porque son sensibles al tacto de las costuras de la tela, mientras que otras usan prendas ajustadas para tener una sensación de dónde están sus cuerpos, dijo.

El equipo terminó eligiendo un vestido en línea A con mangas cortas y una falda fluida que proporciona menos contacto de tela con la piel. La muñeca también lleva zapatos planos para promover la estabilidad y facilidad de movimiento, según Mattel.

Cada muñeca viene con un "spinner" o juguete antiestrés rosado, auriculares con cancelación de ruido y una tableta rosa modelada según los dispositivos que algunas personas autistas que tienen dificultades para hablar usan para comunicarse.

La adición de la muñeca autista a la línea Barbie Fashionistas también se convirtió en una ocasión para que Mattel creara una muñeca con rasgos faciales inspirados en los empleados de la compañía en India y tableros de inspiración que reflejan una gama de mujeres con antecedentes indios. Pervez dijo que era importante que la muñeca representara a un segmento de la comunidad autista que generalmente está subrepresentado.

Mattel introdujo su primera muñeca con síndrome de Down en 2023 y lanzó una Barbie que representa a una persona con diabetes tipo uno el verano pasado. Las Fashionistas también incluyen una Barbie y un Ken con una pierna protésica, y una Barbie con auriculares para sordera, pero la línea también abarca tipos de cuerpo altos, pequeños y curvilíneos y numerosos tipos de cabello y colores de piel.

"Barbie siempre ha buscado reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo", dijo Jamie Cygielman, jefe global de muñecas de Mattel, en un comunicado.

Se esperaba que la muñeca estuviera disponible en la tienda en línea de Mattel y en las tiendas Target a partir del lunes por un precio de venta sugerido de 11.87 dólares. Se espera que las tiendas Walmart comiencen a vender la nueva Barbie en marzo, dijo Mattel.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron el año pasado que la prevalencia estimada de autismo entre los niños de ocho años en Estados Unidos era de uno en 31. La estimación de la Red de Monitoreo de Autismo y Discapacidades del Desarrollo del CDC dijo que los niños negros, hispanos, asiáticos e isleños del Pacífico en Estados Unidos tenían más probabilidades que los niños blancos de tener un diagnóstico, y la prevalencia era más de tres veces mayor entre los niños que entre las niñas.