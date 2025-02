Lily Collins está haciendo frente a mucho más que adaptarse a las noches en vela como madre primeriza: se enfrenta a un alboroto por su decisión de utilizar un vientre de alquiler para su nuevo bebé. La actriz de Emily en París (35 años) y su marido, el director de cine Charlie McDowell (41), anunciaron el nacimiento de su hija, Tove, el pasado viernes en una publicación en el Instagram oficial de Collins. Compartieron su “infinita gratitud” su “increíble madre de alquiler”, junto con una foto de su bebé envuelto en una manta bordada con su nombre.

Como sabe cualquier padre primerizo, la alegría de dar la bienvenida al mundo a un nuevo bebé es indescriptible. Pero desde el anuncio del bebé de la pareja, se desató el infierno. Algunos usuarios de las redes sociales han atacado a Collins, hija del músico Phil Collins, por recurrir a un vientre de alquiler. La acusaron de formar parte de una “tendencia poco ética” que, según las feministas y los detractores de la maternidad subrogada, implica que “los ricos alquilan los cuerpos de las mujeres” y es “similar a la trata de seres humanos”

También se especula con la posibilidad de que Collins, junto con otras celebridades, haya contratado un vientre de alquiler para mantenerse delgada y conservar su cuerpo, en lo que se denomina “subrogación social”. Se trata de mujeres que deciden no embarazarse por razones no médicas, a menudo para evitar interferir con su carrera profesional. Los expertos en fertilidad también han contribuido al debate, ya que afirman que la maternidad subrogada es un gran negocio para las famosas que carecen del nivel de grasa corporal necesario para una ovulación regular. Asimismo, plantean la cuestión de si esto podría haber impulsado la decisión de Collins de recurrir a un vientre de alquiler, o de hecho la decisión de otras innumerables famosas, como Nicole Kidman, Grimes, Paris Hilton y Sarah Jessica Parker, de hacer lo mismo.

open image in gallery Lily Collins ha recibido críticas por tener un hijo por gestación subrogada ( Getty )

Collins habló con franqueza de sus obstáculos en la adolescencia contra la bulimia en sus memorias de 2017, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me. Una de las consecuencias de su trastorno alimentario fue la interrupción de su ciclo menstrual. “Me aterrorizaba haber arruinado mis posibilidades de tener hijos”, escribió. Pero es imposible saber si fue lo que influyó en su decisión de recurrir a un vientre de alquiler, a menos que ella lo comparta públicamente. Quizá no nos incumba. Su marido, McDowell —hijo de Malcolm McDowell, protagonista de La naranja mecánica— compartió un mensaje en redes sociales a raíz de los “comentarios desagradables”. “Está bien no saber por qué alguien puede necesitar un vientre de alquiler para tener un hijo. Está bien no conocer las motivaciones de una madre de alquiler, independientemente de lo que se suponga”, escribió.

En lugar de juzgar a Collins por la forma en que decidió tener un bebé, deberíamos preguntarnos por qué esta noticia de gestación subrogada tocó una fibra tan sensible. No se trata tanto de la zona moralmente gris de la maternidad subrogada, sino del dinero (o más bien de la falta de). Dadas las acaloradas conversaciones actuales sobre la imposibilidad de las mujeres de la generación millennial o de la generación Z de permitirse tener hijos, y la caída en picado de la tasa de natalidad, es fácil entender por qué oír hablar de celebridades adineradas que pagan a vientres de alquiler para tener lindos bebés puede desatar un resentimiento profundamente arraigado.

Aunque la maternidad subrogada se ha hecho más popular en la última década entre los ricos, incluidas las parejas infértiles y homosexuales, sigue considerándose un “parto de lujo” y el colmo del gasto en hijos. El precio de la gestación subrogada en Estados Unidos oscila entre 100.000 y 125.000 dólares, y los famosos ofrecen a sus portadoras beneficios VIP, como chefs privados y entrenadores personales. Sin embargo, para la mujer común y corriente de 2025, tener un bebé está prácticamente fuera de su alcance.

open image in gallery La actriz de ‘Emily en París’, de 35 años, y su marido, el director de cine Charlie McDowell, 41, compartieron su “infinita gratitud” por su vientre de alquiler en una emotiva publicación de Instagram ( Lily Collins/Instagram )

Según la investigación, solo una cuarta parte de las millennials que dicen querer tener hijos están intentando embarazarse, y otras citan la presión económica como principal motivo de sus dudas. Como mujer trabajadora y madre soltera de dos niños —Lola, de 8 años, y Liberty, de 6—, entiendo perfectamente por qué estas mujeres se resisten. Para saber que es difícil, basta con echar un vistazo a los precios de las guarderías, que cuestan miles de dólares al mes una vez superadas las 15 horas de guardería gratuita. La crisis del coste de vida, la falta de seguridad en la vivienda y las mínimas infraestructuras de apoyo a los padres hacen que tener un hijo sea imposible para muchas personas.

Muchas mujeres retrasan el embarazo para centrarse en su carrera profesional y dejan para demasiado tarde la posibilidad de concebir de forma natural o con fecundación in vitro. Muchos otros no han encontrado a la persona adecuada con la que tener un hijo. Resulta aterrador que una mujer intente tener un hijo más tarde, como hice yo a los 40, cuando mi reloj biológico era una bomba de tiempo. Me gasté todos los ahorros de vida en la fecundación in vitro. Incluso después de que mi pareja se suicidara a mitad de nuestro proceso, utilicé su esperma congelado y viajé a clínicas de toda Europa para encontrar las ofertas más baratas, antes de que un viejo amigo interviniera para financiar las cuatro últimas rondas del tratamiento. No sé si habría continuado si me hubiera sentado a considerar las implicaciones financieras de mis acciones en lugar de seguir mi corazón. Pero no me arrepiento, ni un poco.

No soy la única que intenta ser madre sola. El número de mujeres solteras que se someten a tratamientos de fertilidad en el Reino Unido se ha triplicado con creces en los últimos 10 años, según la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología. Pero a menudo resulta demasiado caro para una mujer soltera embarcarse en el viaje de tener un bebé. El esperma de donante cuesta unos 2.037 dólares por vial, además de las tarifas de la fecundación in vitro privada, que pueden llegar a los 12.500 dólares por ciclo, incluyendo medicación y consultas médicas.

Mientras que algunas mujeres menores de 40 años (las que cumplen los criterios) pueden tener acceso al tratamiento, es mucho más difícil para las mujeres solteras y las parejas del mismo sexo obtener la misma ayuda.

La verdad es que, si pudieran elegir, muchas mujeres optarían por la gestación subrogada si dispusieran de dinero, ya fuera para que les ayudara en su proceso de infertilidad o en el caso de que perdieran la oportunidad de utilizar sus propios óvulos. Las críticas a las que se enfrenta Collins están envueltas en argumentos morales, pero no es todo.

Muchas de las mujeres indignadas por la maternidad subrogada se sienten así porque los niños se están convirtiendo en poco más que mercancías caras. Los niños son ahora un símbolo de estatus, una opción de estilo de vida para ricos y famosos. Instagram y la cultura de las celebridades no ayudan, ya que venden expectativas poco realistas de mamás perfectas y sus retoños. Puede que escueza aún más a los millennials británicos, para quienes la gestación subrogada ni siquiera es realmente una opción: en el Reino Unido es ilegal pagar a una madre de alquiler, salvo los gastos razonables.

A veces la gente invierte mucho en argumentos morales porque se siente impotente para alcanzar sus propios sueños y esperanzas. En última instancia, si no fuera por la falta de recursos para las mujeres en general, no estaríamos teniendo esta conversación. Es sobre esa crisis social sobre la que tenemos que discutir, no sobre un bebé famoso.