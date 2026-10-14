El primer tráiler de la nueva adaptación de Las crónicas de Narnia de Netflix, El sobrino del mago, ha generado opiniones divididas entre los fanáticos de la saga en las redes sociales.

Dirigida por Greta Gerwig, responsable de la exitosa película Barbie, la nueva adaptación cinematográfica de la obra clásica de C. S. Lewis llegará a los cines el próximo 12 de febrero, antes de estrenarse en Netflix.

Lewis comenzó la saga Las crónicas de Narnia en 1950 con la publicación de El león, la bruja y el ropero. Cinco años después publicó la precuela El sobrino del mago, que ocupa el primer lugar entre las siete novelas si se sigue el orden cronológico de la historia.

A juzgar por el tráiler, Gerwig apostó por una estética inspirada en el glam rock, acompañada por una banda sonora que incluye la canción 'Stairway to Heaven', de Led Zeppelin.

Esta decisión artística provocó reacciones encontradas en las redes sociales. Un usuario escribió en X: “Quienes defienden esta porquería deberían sentir vergüenza. Es una falta de respeto a C. S. Lewis. Su familia también debería avergonzarse de haberse vendido así. Netflix arruina todo lo bueno”.

Una escena de la nueva película de Narnia provoca opiniones divididas entre fans ( Netflix/YouTube )

“Parece hecha por alguien a quien no le importa en absoluto la obra original. La película es una porquería. Felicidades, Netflix, otra película que no respeta el material en el que se basa”, criticó otro usuario, mientras que una tercera persona comentó: “No sé, no termina de convencerme”.

Sin embargo, también hubo reacciones positivas. Algunos fanáticos celebraron la decisión de comenzar la saga cinematográfica con la precuela, en lugar de adaptar primero la novela más conocida, El león, la bruja y el ropero.

“Comenzar toda la saga de películas con el verdadero origen de Narnia, en lugar de ir directamente a El león, la bruja y el ropero, es un sueño hecho realidad para quienes somos fieles seguidores de los libros”, escribió un usuario.

Otro comentó: “Gerwig es una directora extraordinariamente talentosa. La calidad visual del tráiler es impresionante. Si los próximos adelantos mantienen este estilo, será difícil que el público se resista a ver la película, salvo quienes estén decididos a rechazarla. A mí, personalmente, me encanta esa estética de rock cósmico”.

Si la película tiene éxito, Gerwig planea adaptar más novelas de Las crónicas de Narnia para Netflix.

En un comunicado, la directora expresó: “Trabajar con Netflix para dar vida a esta película ha sido una experiencia extraordinaria, e IMAX sigue siendo un socio increíble. Estoy ansiosa por que el público pueda verla en los cines el 12 de febrero y en Netflix el 2 de abril”.

Gerwig también recordó la profunda impresión que le causó la novela de C. S. Lewis cuando era niña.

“Era pequeña cuando leí El sobrino del mago por primera vez y me enamoré de esa idea tan improbable como maravillosa y absolutamente brillante: un león cósmico que crea el mundo de Narnia con su canto”, contó.

“En aquel entonces no sabía que de grande me dedicaría al cine, pero la idea de un universo creado a partir de la música siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Que me hayan dado la oportunidad de imaginarlo y hacerlo realidad es el mayor honor de mi vida”.

“Gracias a Las crónicas de Narnia, de C. S. Lewis, aprendí a creer en la magia, en los mundos ocultos y en las aventuras. Creía que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquier persona podía verse envuelta en una aventura épica. Que la magia y el asombro estaban al alcance de todos, incluso de alguien común y corriente como yo... Esa historia me transformó”.

Traducción de Leticia Zampedri