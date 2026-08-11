Rosario Dawson ha hablado sobre su breve aparición filmada en Spider-Man: un nuevo día, que no se vio en la versión final.

La actriz de Star Wars: Ahsoka (47), originalmente iba a aparecer en la última superproducción de Marvel como su personaje de Daredevil, Claire Temple/Night Nurse. Pero su escena finalmente fue eliminada, según reveló el mes pasado en la conferencia GalaxyCon Raleigh 2026.

“Se lo conté a mi madre y me dijo: 'Qué mal. Ahora no puedo publicar las fotos', y yo le dije: 'Claro, mamá, me sacaron de la película que tiene el tráiler más visto de la historia, pero el verdadero problema es que no puedes publicar tus fotos del detrás de cámaras'”, bromeó Dawson, según el medio The Wrap.

“Mi publicación ya estaba lista con mi detrás de cámaras, con mi nieto usando toda su ropa de Spider-Man porque le encanta; entonces, recibí el correo electrónico”, explicó, y agregó: “Así que sí. Soy una rechazada de Spider-Man”.

Dawson interpretó a Claire Temple, una aliada médica crucial e interés romántico del superhéroe Matt Murdoch/Daredevil, interpretado por Charlie Cox, en la serie dramática de superhéroes Daredevil, que se emitió de 2015 a 2018. Daredevil y el Hombre Araña existen en el mismo universo de acción real, e incluso Cox hizo un cameo en Spider-Man: sin camino a casa (2021).

open image in gallery Zendaya y Tom Holland vuelven a interpretar sus papeles de Mary Jane y Peter Parker en ‘Spider-Man: un nuevo día’ ( Sony )

open image in gallery Rosario Dawson rodó una escena de cameo para ‘Spider-Man: un nuevo día’ que finalmente se eliminó por falta de tiempo ( Getty )

“Todos están involucrados, así que mi personaje sigue estando en ese mismo universo, y eso me encanta. Así que espero poder volver a ser Claire”, expresó Dawson.

Según The Wrap, la escena eliminada de Brand New Day mostraba a Claire ayudando a Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) a entrar en el hospital después de su lucha contra Scorpion (Michael Mando).

Los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers confirmaron previamente al medio que la escena de Dawson probablemente se había eliminado debido a limitaciones de tiempo.

“Rosario Dawson es genial. No estuve presente en esas conversaciones, pero sé que lo hizo genial. De hecho, es una película de dos horas y media, y es casi un exceso de personajes y escenas magníficas”, dijo McKenna.

open image in gallery ‘Spider-Man: un nuevo día’ ya se puede ver en los cines ( Sony Pictures )

“La escena que grabaron era buena; la única razón por la que no está en el montaje final es que probablemente la recortaron por falta de tiempo, porque era muy buena”, explicó Sommers.

Spider-Man: un nuevo día marca la cuarta aparición en solitario de Holland como el superhéroe lanzatelarañas, junto a Zendaya. La nueva película, que también cuenta con Sadie Sink, Jon Bernthal y Jacob Batalon en el reparto, ha sido un gran éxito tanto de crítica como de taquilla, recaudando 1,6 millones de dólares a nivel mundial en su segunda semana.

“Esta es la mejor película del héroe arácnido en más de 20 años”, proclamó con rotundidad Clarisse Loughrey, de The Independent, en una reseña de cuatro estrellas.

Traducción de Sara Pignatiello