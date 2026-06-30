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Cara Delevingne confirma romance con Amber Heard en pleno divorcio de Depp: “Ella salía con más gente”

Delevingne afirmó que Depp había creído erróneamente que ella y Heard habían tenido una aventura antes de que terminara el matrimonio, pero que en realidad la relación entre ambos se había complicado más tarde, cuando Heard estaba pasando por su divorcio

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Amber Heard afirma que se sintió “menos que humana” durante el juicio por difamación
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Cara Delevingne confirmó, tras años de especulaciones, que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard mientras la actriz estaba en pleno proceso de divorcio de Johnny Depp.

Depp y Heard estuvieron casados desde febrero de 2015 hasta mayo de 2016, tras lo cual la pareja se vio envuelta en una serie de largas y mediáticas batallas legales.

Depp perdió una demanda por difamación contra The Sun por las acusaciones de que había agredido a Heard y ganó una demanda por difamación contra Heard en relación con las acusaciones de Heard de que él la había agredido física y sexualmente.

Delevingne confirmó que ella y Heard salieron
Delevingne confirmó que ella y Heard salieron (Getty)

Delevingne se vio envuelta en el escándalo legal por la relación entre Depp y Heard después de que se rumoreó que la modelo y el actor habían tenido una “aventura” con Heard, y ahora la modelo finalmente habla abiertamente sobre la experiencia en un nuevo episodio de The Louis Theroux Podcast.

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Durante la entrevista, Theroux le preguntó a Delevingne si hablaría sobre “el asunto de Johnny Depp”, diciendo que Depp se había vuelto “loco con la idea de que Amber pudiera estar acostándose contigo”, a lo que Delevingne respondió: “¿Se supone que debo hacer algún comentario?”.

La modelo explicó entonces que ella y Heard habían estado trabajando juntas en la película London Fields, que recibió críticas muy negativas, y en la que Depp también tuvo un cameo sin acreditar.

Delevingne afirmó que Depp “se volvía loco de celos” al creer erróneamente que ella y Heard (en la foto) mantenían relaciones sexuales
Delevingne afirmó que Depp “se volvía loco de celos” al creer erróneamente que ella y Heard (en la foto) mantenían relaciones sexuales (AFP/Getty)

“Creo que los celos lo volvieron loco. En ese momento no pasaba nada. Después, tras el divorcio, supongo que sí… No, no lo supongo. Lo sé”.

Al preguntarle si ella y Heard habían tenido una relación sentimental, Delevingne explicó: “Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo, y luego, cuando se estaban divorciando, sí, supongo que tuvimos una relación sentimental. Pero ella también tenía relaciones con otras personas”.

Heard (segunda por la derecha) y Delevingne (extrema derecha) en junio de 2014
Heard (segunda por la derecha) y Delevingne (extrema derecha) en junio de 2014 (Getty)

La modelo británica Delevingne pasó años ocultando su homosexualidad, y solo confirmó públicamente que es lesbiana en mayo, cuando dijo en el concierto de Rosalía en Londres: “Si aún no lo sabes, soy lesbiana, y mi debilidad solían ser las mujeres heterosexuales”.

Semanas después, habló abiertamente sobre su sexualidad en el podcast Call Her Daddy, diciendo: “Descubrí más sobre mi sexualidad acostándome con mis amigos porque había una sensación de seguridad en eso”.

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Sobre permanecer en el armario mientras modelaba para la línea de lencería de Victoria's Secret, explicó: “Estaba en el armario, era gay y también pensaba: ¿soy la única lesbiana que trabajó para Victoria's Secret? Es algo muy importante. Me lo estaba pasando genial, pero también estaba muy confundida. Me sentía como una lesbiana encubierta”.

Traducción de Olivia Gorsin

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