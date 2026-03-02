Jim Carrey “trabajó en su discurso en francés durante meses”, aclaran Premios César ante teorías de conspiración

Los Premios César desmintieron las teorías de conspiración virales según las cuales Jim Carrey envió a un imitador a recoger su premio honorífico a toda una vida la semana pasada.

En la ceremonia celebrada el 26 de febrero en París en honor a las mejores películas francesas de 2025, la leyenda de la comedia, de 64 años, recibió el prestigioso Premio César Honorífico, que tradicionalmente se concede a actores internacionales en reconocimiento a su contribución a la industria cinematográfica.

Para el asombro de muchos espectadores, Carrey pronunció todo su discurso en francés, lo que desató una oleada de rumores en Internet de que estaba siendo suplantado.

Las teorías cobraron fuerza después de que la popular drag queen Alexis Stone publicara en Instagram un carrusel de fotos de Carrey en los premios, además de una máscara facial protésica y una peluca con un parecido asombroso al look que lució esa noche la estrella de Truman Show. “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, decía el pie de foto.

Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, se pronunció ahora, rechazando especulaciones descabelladas e insistiendo en que la rara aparición pública del actor fue genuina y “un momento histórico”.

open image in gallery Jim Carrey fue galardonado la semana pasada con el Premio César Honorífico, un premio a toda una vida de logros ( Getty Images )

open image in gallery Carrey pronunció su discurso íntegramente en francés ( Getty Images )

“La visita de Jim Carrey está prevista desde este verano. Desde el principio, se sintió muy conmovido por la invitación de la Academia. Ocho meses de debates continuos y constructivos. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome por la pronunciación exacta de ciertas palabras”, dijo Caulier en una declaración a Variety.

“Vino con su pareja, su hija, su nieto y 12 amigos íntimos y familiares. Lo acompañaba su publicista de toda la vida. Su viejo amigo Michel Gondry, que hizo una película y dos series con él, estaba allí, y estaban encantados de volver a verse”.

En respuesta a los rumores, Caulier añadió: “Para mí, no es un problema. Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia”.

A pesar de pronunciar su discurso íntegramente en francés, Carrey mantuvo su humor característico. En francés, preguntó al público: “¿Qué tal mi francés?”, provocando un aplauso atronador. Luego bromeó: “Casi mediocre, ¿eh?” Antes de continuar: “No, perdónenme No hablaba un francés correcto, pero lo acepto. Mi lengua está cansada”.

“Los quiero a todos de corazón, gracias”, concluyó.

open image in gallery Carrey en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2025 en noviembre, su última aparición pública antes de los Premios César de 2026 ( Getty Images for RRHOF )

Carrey, conocido sobre todo por sus papeles cómicos en películas como La máscara (1994), Una pareja de idiotas (1994), Mentiroso, mentiroso (1997) y El Grinch (2000), fue durante mucho tiempo el centro de las teorías sobre la suplantación de identidad. En 2017, dio una entrevista en la alfombra roja de la Semana de la Moda de Nueva York, donde hizo una serie de comentarios extraños y existenciales que llevaron a los fans a creer que había sido reemplazado por un clon menos entusiasta y enérgico de sí mismo. “Yo no existo”, dijo a E! Insider en ese momento. “Simplemente pasan cosas y hay grupos de tetraedros moviéndose juntos”.

Luego, en una entrevista de 2022 con Deadline, Carrey anunció por sorpresa que “probablemente” se retiraba. “Me gusta mucho mi vida tranquila y me gusta mucho poner pintura en el lienzo y me gusta mucho mi vida espiritual y siento que —y esto es algo que quizá nunca oigas decir a otro famoso mientras exista el tiempo— me basta con lo que tengo. Ya hice bastante. Soy suficiente”, dijo.

Sin embargo, en 2024, volvió a la actuación para retomar su papel del científico loco Dr. Robotnik en Sonic the Hedgehog 3. Cuando se le preguntó qué lo había hecho salir de su retiro para la secuela, se sinceró con The Associated Press: “Volví a este universo porque me toca interpretar a un genio, lo cual es un poco exagerado. Y sabes, compré muchas cosas y necesito el dinero, francamente”.

Traducción de Olivia Gorsin