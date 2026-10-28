Jamie Dornan habló sobre la presión que siente ante el desafío de interpretar a Aragorn en la próxima película de la saga, El señor de los anillos: La caza de Gollum.

El personaje fue interpretado originalmente por Viggo Mortensen en la trilogía de El señor de los anillos, dirigida por Peter Jackson. Por eso, asumir el papel representa una gran responsabilidad para Dornan, quien reconoció la admiración que siente por el trabajo de su antecesor.

La nueva entrega estará dirigida por Andy Serkis, conocido por interpretar a Gollum, y contará con el regreso de varios actores de las películas anteriores, entre ellos Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo Bolsón y Lee Pace como Thranduil.

En una entrevista con la revista italiana L'Officiel, recogida por Slashfilm, Dornan admitió que reemplazar a Mortensen no será una tarea sencilla.

“Se siente mucha presión cuando intentas seguir los pasos de alguien así. Me pidieron que interpretara a un personaje icónico y voy a dar lo mejor de mí”, aseguró.

Sin embargo, dejó claro que no pretende competir con la interpretación original. “Para mí, Aragorn siempre será Viggo. Su actuación es una de mis favoritas de todos los tiempos y me siento honrado de intentar recuperar al menos una parte de la energía que le dio al personaje. No tengo ninguna intención de superarlo”, explicó.

open image in gallery Jamie Dornan asegura que no intentará superar a Viggo Mortensen en su interpretación de Aragorn ( Getty )

open image in gallery Viggo Mortensen interpretó a Aragorn en ‘El señor de los anillos’ ( New Line Cinema )

Ambientada entre los acontecimientos de El hobbit y La comunidad del anillo, la nueva película seguirá a Aragorn en su búsqueda de Gollum, con el objetivo de encontrarlo antes de que pueda revelar a Sauron la ubicación del Anillo Único.

El guion estará a cargo de Fran Walsh y Philippa Boyens, quienes participaron en la escritura de la trilogía original, junto con Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

A principios de este año, Serkis destacó la importancia de reunir a intérpretes capaces de mantener el legado cinematográfico de la Tierra Media.

“A lo largo de las dos trilogías, una de las características más destacadas de las películas de la Tierra Media fue siempre el extraordinario talento reunido para interpretar a cada personaje”, señaló.

“La caza de Gollum continúa esa tradición. Me alegra anunciar el regreso de dos de los actores más queridos de la Tierra Media, junto con nuevas incorporaciones de enorme talento al universo de Tolkien”, agregó.

Por su parte, Mortensen ya había hablado sobre la posibilidad de volver a interpretar a Aragorn. En mayo de 2024, declaró a GQ que todavía no conocía los detalles de la historia y que solo consideraría regresar si el papel resultaba adecuado para su edad.

“Solo lo haría si tuviera sentido para el personaje. De lo contrario, sería absurdo”, afirmó.

Un mes después, el actor explicó a The Hollywood Reporter que su decisión también dependería de la calidad del guion.

“Para mí, lo más importante es el guion. A menos que esté en la ruina, sin dinero y tenga la suerte de conseguir cualquier trabajo, claro. Así que todo depende”, bromeó.

El señor de los anillos: La caza de Gollum tiene previsto su estreno en cines el 17 de diciembre de 2027.

Traducción de Leticia Zampedri