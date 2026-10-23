La carrera para encontrar al próximo actor que interpretará a James Bond se redujo a cuatro finalistas

Según los informes, la selección del próximo James Bond se redujo a cuatro actores.

La nueva entrega de la franquicia está siendo impulsada por Amazon MGM Studios, que, según se informa, programó pruebas de cámara con cuatro actores. Estas pruebas se realizan en las etapas finales del casting, cuando los miembros del equipo creativo de la película desean evaluar la interpretación del actor en relación con el material de esta.

Un informe de Deadline publicado el jueves indica que ofrecieron al menos cuatro pruebas de selección, tres de ellas a los actores Jack Lowden, Callum Turner y Josh O'Connor. La participación del cuarto actor aún no se confirmó.

Mientras tanto, The Hollywood Reporter reveló que ni Jack O'Connell ni Jacob Elordi, quienes según los informes habían sido considerados para el papel, harán la prueba.

open image in gallery Callum Turner, Jacob Elordi y Louis Partridge figuran entre los nombres que se rumorean para interpretar a Bond ( Getty Images )

Las fuentes consultadas por la publicación indicaron que estas audiciones finales podrían comenzar esta misma semana y extenderse hasta la próxima.

Aún no se conoce el calendario exacto para la finalización del reparto de la próxima película, pero es posible que se haga un anuncio antes de que termine el año.

En declaraciones a The Independent a principios de este año sobre el proceso, la directora de casting retirada Debbie McWilliams —quien ayudó a Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig a ponerse en la piel de Bond a lo largo de los años— afirmó que “es absolutamente esencial que [Bond] conserve un enigma total”, y añadió: “No quiero ver a [Elordi, Turner, Dickinson y compañía] como Bond porque ahora sabemos demasiado sobre ellos. Queremos saber lo menos posible sobre su vida personal, porque eso es lo que son los espías. No necesitamos saber dónde compra, quiénes son sus padres ni dónde vive… Tiene licencia para matar, y tenemos que creer que puede hacerlo. Si no, entonces se pierde a la audiencia”.

open image in gallery Pierce Brosnan interpretó a 007 desde 1995 hasta 2002 ( United Artists )

Mientras tanto, parece ser que los productores tienen en el punto de mira a un actor británico de House of the Dragon para interpretar al villano de la próxima película.

Según los informes, Ewan Mitchell, de 29 años, quien interpreta al villano Aemond Targaryen en el spin-off de Juego de Tronos de HBO, es uno de los candidatos para interpretar al malo.

“Ewan es la opción perfecta para Amazon porque tiene un buen currículum, pero no es un actor tan consagrado como algunos de los nombres que se relacionaron con el regreso de Bond”, dijo una fuente a The Sun a principios de este mes.

“Buscan un nombre emergente en lugar de una estrella consagrada y alguien con una imagen muy particular”.

open image in gallery Daniel Craig en ‘Casino Royale’ ( Eon Productions )

La nueva película llega tras la última aparición de Daniel Craig como Bond en Sin tiempo para morir, que se estrenó en octubre de 2021 después de haber sido retrasada por la pandemia.

Ante la gran especulación sobre quién ocuparía su lugar, Amazon realizó una controvertida compra de MGM Studios en enero de 2025 y tomó el control de la muy querida franquicia.

Traducción de Olivia Gorsin