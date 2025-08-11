La nueva versión de ‘La guerra de los mundos’ figura entre las 100 peores películas de todos los tiempos

La nueva película de La guerra de los mundos, protagonizada por Ice Cube, fue reconocida por Rotten Tomatoes como una de las peores de todos los tiempos, tras recibir únicamente críticas negativas.

Esta última adaptación de la influyente novela de H. G. Wells, publicada en 1898, se estrenó en julio en el servicio Prime Video de Amazon y ofrece un giro al clásico relato de ciencia ficción.

En la trama, Ice Cube interpreta a Will Radford, un experto en vigilancia y evaluación de amenazas de Seguridad Nacional, que presencia los acontecimientos de la historia a través de la pantalla de una computadora mientras intenta ayudar a distintos grupos de sobrevivientes a defenderse de los alienígenas invasores.

Eva Longoria, Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick y Michael O’Neil también actúan en la película, que recibió duras críticas de la prensa especializada y fue descrita como un “largometraje publicitario de Amazon”.

La producción obtuvo inicialmente una puntuación del 0 % en Rotten Tomatoes, cifra que luego subió al 4 %, y ahora forma parte de la lista del agregador con las 100 peores películas de todos los tiempos.

En una nota sobre el listado, Rotten Tomatoes explica que el top 100 incluye películas con un puntaje del 4 % o menos y al menos 20 críticas registradas.

Ice Cube en 'La guerra de los mundos' ( Prime Video )

Teniendo esto en cuenta, los creadores de La guerra de los mundos pueden considerarse afortunados, ya que su película ocupa el puesto número 88 de la lista, entre la comedia de Bruce Willis Un vecino más peligroso y el thriller de 2004 de Robert De Niro El enviado del mal.

En el primer lugar del ranking se ubica el thriller de ciencia ficción de 2002 Permiso para matar, con Antonio Banderas y Lucy Liu como protagonistas. Le siguen de cerca la película de terror Una llamada perdida y el filme de catástrofes religiosas La última profecía, protagonizado por Nicolas Cage.

Patrick Aiello, productor de la cinta, la definió como “una experiencia visceral en primera persona, pensada para la gran pantalla, en un lenguaje y un formato que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”.

“Será emocionante para el público ver la película y preguntarse: si los extraterrestres invadieran hoy, ¿cómo lo viviríamos? Lo más probable es que la viéramos en nuestros teléfonos”, declaró el coproductor Timur Bekmambetov a Deadline en julio.

“En ese sentido, es una especie de versión moderna de La guerra de los mundos de Orson Welles. En aquel entonces, utilizó la radio, la tecnología más popular de la época, para hacer creer a la gente que la invasión era real. Hoy, ese medio es la pantalla de nuestros dispositivos”.

Traducción de Leticia Zampedri