El actor y ex estrella de Disney Noah Centineo se comprometió a protagonizar una precuela de la franquicia de Rambo, según los informes.

Centineo interpretará a una versión más joven de John Rambo, el personaje que hizo famoso Sylvester Stallone en una serie de películas de acción. El medio Deadline informó que los productores esperaban que la película, titulada John Rambo, comenzara a rodarse en Tailandia a finales de este año.

Centineo (29) es un antiguo actor de Disney Channel, pero es quizás más conocido por protagonizar la franquicia de comedias románticas A todos los chicos de los que me enamoré. Más recientemente interpretó a un espía en la serie de Netflix The Recruit, la cual fue cancelada a principios de este año tras dos temporadas.

En el estreno de su película Warfare en Los Ángeles, Centineo habló de la cancelación: “Es lo que es. Netflix tiene unos requerimientos que cumplir”.

open image in gallery Sylvester Stallone rodando en Chiang Mai, Tailandia, para la película 'Rambo' de 2008 Una nueva estrella asumirá el papel en una próxima precuela ( Lionsgate )

Luego, agregó: “Estoy muy orgulloso del programa; muy agradecido a nuestro público. Tenemos muchos seguidores de culto. Simplemente no encajaba con lo que necesitaba Netflix. [Así que] a lo siguiente, supongo”.

The Recruit, que se estrenó en 2022, sigue al abogado de la CIA Owen Hendricks, interpretado por Centineo, que se ve envuelto en un conflicto internacional.

En Warfare, de Alex Garland, Centineo interpretó a un artillero en una recreación realista de una batalla real durante la guerra de Irak.

Stallone interpretó a Rambo en cinco películas, empezando por Rambo: primera sangre (1982) y retomando el papel en Rambo II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) y Rambo: la última misión (2019).

Según los informes, Stallone no está involucrado en la producción de la próxima precuela, pero se le ha hecho saber que Centineo forma parte del proyecto.

open image in gallery Centineo interpretará a una versión más joven de John Rambo, el personaje que hizo famoso Sylvester Stallone en una serie de películas de acción ( Getty )

Stallone apareció recientemente en la criticada Alarum: código letal. El actor protagonizó el thriller de acción sobre dos espías casados (Scott Eastwood y Willa Fitzgerald) de quienes se sospecha que han desertado.

La película tiene una puntuación crítica del 0 % en el sitio de reseñas agregadas Rotten Tomatoes. Esto la convierte en la película peor valorada de Stallone en sus cinco décadas de carrera.

A modo de comparación, su película peor valorada después de Alarum: código letal fue el thriller cómico de 2014 Camino hacia el éxito, que obtuvo un 4 %. La secuela de 2018 Plan de escape 2: Hades recibió un 8 %, y el drama Amnesia (2018), un 9 %.

La puntuación de audiencia de Alarum: código letal no es mucho mejor; tiene un mísero 20 %. Sin embargo, hay dos películas de Stallone consideradas aún peores por el público: las secuelas de Plan de escape, Hades (2018) y Los extractores (2019), y obtuvieron un 13 y un 14 %, respectivamente.

Stallone se reveló como un partidario de Trump después de las últimas elecciones, cuando llamó al presidente de EE. UU. “un personaje mítico” y afirmó que su victoria electoral había sido una hazaña que nadie más “en el mundo podría haber logrado”.

Traducción de Sara Pignatiello