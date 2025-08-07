‘La guerra de los mundos’ de Prime Video fracasa con una puntuación de 0 % en Rotten Tomatoes

La reciente versión cinematográfica de La guerra de los mundos ha recibido una demoledora puntuación del 0 % en Rotten Tomatoes tras las reseñas negativas de los críticos.

El thriller de ciencia ficción, anunciado como una “versión moderna” de la novela homónima de 1898 de H. G. Wells, se estrenó la semana pasada en Amazon Prime Video.

Protagonizada por Ice Cube en el papel de Will Radford, experto en vigilancia y evaluación de amenazas de Seguridad Nacional, y Eva Longoria como la doctora Sandra Salas, la película sigue a un grupo dispar de supervivientes que intentan eludir a las fuerzas extraterrestres que están decididas a acabar con la humanidad.

El reparto también incluye a Clark Gregg, Andrea Savage, Henry Hunter Hall, Iman Benson, Devon Bostick y Michael O'Neill.

Filmada en 2020 y dirigida por Rich Lee, La guerra de los mundos contaba con una puntuación de 0 % por parte de la crítica y de 12 % por parte del público al momento de escribir este artículo. La película ha recibido críticas por sus interpretaciones monótonas, una dirección sin inspiración y la falta de profundidad en la trama.

Peter Debruge, de Variety, describió la película como “dos minutos de anuncios para ver otros 90 minutos de lo que vendría a ser un largometraje publicitario ciento por ciento Amazon”.

Peter Martin, de ScreenAnarchy, concordó con la opinión de su colega y la calificó como “un infomercial de 90 minutos para Amazon”.

Si bien actualmente es la película más vista de la plataforma de streaming a nivel mundial según FlixPatrol, las críticas del público no son mucho mejores.

Un espectador, que calificó a la película con media estrella de cinco, escribió: “Horrible, la peor [película] que jamás haya visto. Me gustaría subirme a una máquina del tiempo y evitar verla”.

“¡Amazon Prime habría hecho una excelente adaptación de La guerra de los mundos si no la hubieran convertido en un anuncio de Amazon Prime Shopping en los últimos 35 minutos de la película!”, escribió otro.

Patrick Aiello, productor de la película, la describió a principios de este año como “una experiencia visceral en primera persona pensada para la pantalla grande, en un lenguaje y un formato que ahora forman parte natural de nuestra vida cotidiana”.

“Será emocionante para el público ver la película y preguntarse: ‘si hubiera una invasión extraterrestre hoy, ¿cómo la viviríamos?’. Lo más probable es que la veríamos en nuestros teléfonos”, declaró el coproductor Timur Bekmambetov a Deadline en julio. “En ese sentido, es una especie de versión moderna de La guerra de los mundos de Orson Welles. En aquel entonces, utilizó la radio, la tecnología más popular de la época, para hacer creer a la gente que la invasión era real. Hoy en día, ese medio es la pantalla de nuestros dispositivos”.

La guerra de los mundos trata sobre una invasión alienígena. La novela ha sido adaptada varias veces, y es famosa por haber provocado pánico cuando Orson Welles la produjo como obra de radio en 1938. Sin embargo, la magnitud de esa reacción ha sido objeto de controversia a lo largo de los años.

Steven Spielberg dirigió una versión de la historia en 2005 protagonizada por Tom Cruise, en lo que es una de sus películas más polémicas.

La guerra de los mundos está disponible en Amazon Prime Video.

Traducción de Martina Telo