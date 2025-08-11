‘Happy Gilmore 2’: seis cameos de celebridades que puedes ver en la nueva secuela

Happy Gilmore 2 ya está oficialmente en Netflix y está repleta de cameos de famosos.

La esperada secuela, que se estrenó el 25 de julio, sigue el regreso a este deporte del temperamental golfista Happy Gilmore (interpretado por Adam Sandler). Aunque dejó el golf tras un trágico accidente, Happy regresa para recaudar 30.000 dólares con los que enviar a su hija (interpretada por la hija real de Sandler, Sunny Sandler) a una escuela de ballet en París.

Estrenada 30 años después de la película original, Happy Gilmore 2 cuenta con el regreso de los personajes de la primera película, incluido el interés amoroso de Happy, Virginia Venit (interpretada por Julie Bowen), y su antiguo rival en el golf, Shooter McGavin (interpretado por Christopher McDonald). Otros miembros del reparto son Ben Stiller, Margaret Qualley, Bad Bunny y Ethan Cutkosky.

La nueva película viene acompañada de docenas de cameos de golfistas profesionales, atletas y famosos, algunos de los cuales se anunciaron cuando la película estaba en fase de producción.

Aquí tienes seis grandes cameos de famosos a los que estar atento mientras ves Happy Gilmore 2.

open image in gallery Los cameos de famosos de 'Happy Gilmore 2' incluyen a Travis Kelce, Guy Fieri y más ( Netflix )

Travis Kelce

open image in gallery Travis Kelce en 'Happy Gilmore 2' ( Netflix )

Tras su primer gran papel como actor en la serie de FX Grotesquerie, la estrella del fútbol americano Travis Kelce hace una breve aparición en Happy Gilmore 2. Interpreta al camarero del restaurante de un club de campo que sirve a Happy.

En el estreno de la película en Nueva York a principios de esta semana, Sandler se deshizo en elogios hacia Kelce —que sale con la estrella del pop Taylor Swift— y su actuación. “Kelce estuvo fantástico. Es un gran trabajador y quería hacer lo que fuera mejor para la película”, declaró el actor a People, y añadió: “Creo que Kelce es muy carismático”.

Guy Fieri

open image in gallery El chef Guy Fieri hace un cameo como golfista ( Getty )

El famoso chef Guy Fieri interpreta a Maxi Starter, que compite contra Happy en un torneo de golf.

Alix Earle

open image in gallery La creadora de contenido Alix Earle se interpreta a sí misma en la nueva película ( Getty )

La influencer Alix Earle hace un breve cameo en Happy Gilmore 2. Sin embargo, la presentadora del pódcast Hot Mess aparece en la película como ella misma, en lugar de como un personaje real.

Kid Cudi

open image in gallery Kid Cudi hace un cameo como agente del FBI ( Getty )

El músico Kid Cudi hace una aparición al final de la película como Scott Mescudi (personaje que recibe el nombre real de nacimiento del rapero), un agente del FBI que acaba con Hal L. (interpretado por Ben Stiller). En la primera película, Hal L. era un camillero de una residencia de ancianos que obligaba a la abuela de Happy y a otros residentes a realizar trabajos manuales.

Eminem

open image in gallery Eminem hace un cameo como golfista ( Getty )

Aunque su personaje no tiene un nombre concreto, Eminem interpreta a un golfista que se enzarza en una acalorada discusión con Happy en el campo. El personaje de Eminem, que lleva barba y un gran sombrero para el sol, es llamado repetidamente “imbécil” por Happy.

Este comentario es también una referencia a la primera película, cuando el personaje de Joe Flaherty llamaba repetidamente “imbécil” a Happy justo cuando estaba a punto de hacer un putt.

Post Malone

open image in gallery Post Malone en 'Happy Gilmore 2' ( Netflix )

Post Malone se interpreta a sí mismo en la película, apareciendo como comentarista deportivo de una liga de golf. Durante la emisión, el cantante también luce su característico sombrero vaquero.

Traducción de Sara Pignatiello