Actor de ‘¿Y dónde están las rubias?’ revela lo difícil que fue el rodaje de la película

Terry Crews, estrella de ¿Y dónde están las rubias?, reveló que para sus protagonistas, Shawn y Marlon Wayans, el rodaje de la comedia de 2004 fue agotador debido al maquillaje que usaron para interpretar a mujeres blancas.

Los hermanos Wayans dieron vida a dos agentes del FBI caídos en desgracia que se infiltran como un par de mujeres blancas para protegerlas de un plan de secuestro durante un fin de semana en los Hamptons.

Crews, de 57 años y exjugador de la NFL, quien interpretó al jugador de baloncesto hipersexualizado Latrell Spencer, contó que, aunque la película sigue siendo popular 21 años después de su estreno, la gente “no entiende” lo difícil que fue filmarla.

Dijo que Shawn y Marlon Wayans pasaban cinco horas al día aplicándose maquillaje y otras cinco retirándoselo para transformarse en las socialités Brittany y Tiffany.

Los hermanos, también productores del proyecto, pasaban 10 u 11 horas en el set filmando escenas en las que ni siquiera aparecían, siempre con el vestuario completo, y retrasaban sus propios llamados a rodaje.

“Dormían solo tres horas y luego volvían a ponerse ese maquillaje horrible”, dijo Crews a Nicole Byer en Jimmy Kimmel Live!, donde ella sustituyó al presentador habitual el miércoles 13 de agosto.

“Recuerdo ver a Shawn decirme: ‘No creo que pueda seguir con esto’. Los vi agotarse. Se sacaba las pantimedias del trasero y decía: ‘Es demasiado difícil’”.

Shawn y Marlon Wayans en ‘¿Y dónde están las rubias?’ ( Columbia )

El director de la película, Keenen Wayans —hermano de Shawn y Marlon—, les dijo en ese momento: “Esto fue su idea”.

Crews, también conocido por su papel en Brooklyn Nine-Nine y como presentador de America’s Got Talent, agregó: “Fue un esfuerzo enorme, pero mira en lo que se ha convertido”.

¿Y dónde están las rubias? se estrenó en 2004 con críticas negativas, pero se convirtió en un éxito de taquilla al recaudar 81,9 millones con un presupuesto de 26,8 millones.

“Me cambió la vida”, dijo Crews. “Hace veinte años hicimos esta película. Ver en lo que se ha convertido año tras año… Cada verano, un nuevo adolescente de 13 años descubre ¿Y dónde están las rubias? Voy al centro comercial y esos chicos corren a saludarme. Podrían ser mis nietos”.

Traducción de Leticia Zampedri