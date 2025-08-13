‘La hora de la desaparición’: la tragedia real que inspiró la exitosa película de terror

El director de La hora de la desaparición, Zach Cregger, contó que la muerte de un amigo cercano fue la historia real que inspiró su exitosa película de terror, que se volvió un fenómeno gracias al boca en boca.

La producción, con las actuaciones de Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong y Alden Ehrenreich, narra el misterio de 17 niños que desaparecen en plena noche en un pequeño pueblo de Pensilvania.

Aunque la historia de ficción sigue una narrativa fantástica, Cregger afirmó que es “una película autobiográfica en muchos sentidos” sobre la muerte de su mejor amigo y colaborador, Trevor Moore, en un trágico accidente en 2021.

“Estaba en la posproducción de Bárbaro cuando mi mejor amigo murió de forma repentina en un terrible accidente”, contó a Rolling Stone.

Reconoció que procesar su dolor a través de la creatividad podría considerarse un cliché, pero aseguró que el resultado es poderoso.

“Mira, como el resto del mundo, no quiero ver otra película de terror sobre el duelo”, dijo.

“Esa idea de usar el horror como metáfora del dolor está muy gastada”. Añadió que ni siquiera debería hablar del tema, pero no puede evitarlo. “No me importa si alguien entiende algo de eso cuando vea la película. Quiero que se diviertan. Si la historia no funciona, nada de eso importa”.

open image in gallery La película narra el misterio de 17 niños que desaparecen en plena noche ( Warner Bros )

Y agregó: “Quería hacer algo honesto. Descubrí que, a medida que avanzaba en la escritura y me identificaba más con las personas sobre las que escribía, la historia se transformaba en una especie de diario honesto de mi basura interna”.

“Es curioso, estaba hablando con Ari Aster [el director de Midsommar] sobre esto, y me decía: ‘No sé nada de las cosas personales’. Y luego añadió: ‘Lo personal es lo que hace que esto funcione. No te avergüences’. Escucharle decir eso… forma parte del ADN de La hora de la desaparición. La ciudad enfrenta una pérdida. Y yo también. Fue el golpe más directo que he recibido en mi vida”.

open image in gallery La muerte de su mejor amigo en 2021 inspiró el proceso creativo detrás de la nueva y exitosa película de Cregger, ‘La hora de la desaparición’ ( AP )

Cregger y Moore se conocieron gracias a amigos en común mientras estudiaban en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. Más tarde fundaron el grupo de sketches The Whitest Kids U’Know, que tuvo cinco temporadas entre 2007 y 2011.

El director escribió la película en un “maratón de escritura” que se extendió durante dos semanas.

open image in gallery Josh Brolin protagoniza la inquietante película de terror ( Warner Bros )

“Simplemente, empecé, frase uno: ‘Es una historia real. La mitad de mi ciudad natal, todos estos niños desaparecieron’. Estaba escribiendo esta escena inicial sin saber adónde habían ido los niños. Solo pensé: ‘Está bien, vamos. Veamos si puedo resolverlo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran? ¿Qué dejaron atrás? ¿Cómo se siente?’”.

Explicó: “La hora de la desaparición fue como vomitar para mí. Y, ¿quién no quiere contratar una niñera, ir al cine y gastar 120 dólares para ver a alguien vomitar?”.

La hora de la desaparición ya está disponible en cines.

Traducción de Leticia Zampedri