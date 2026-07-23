Matt Damon revela que el elenco de mediana edad de ‘La Odisea’ sufrió el mismo problema de salud

Matt Damon reveló que varios de los actores de mediana edad de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, sufrieron dolores de espalda durante el rodaje de las escenas de acción.

El actor, de 55 años, interpreta a Odiseo, el protagonista de la adaptación de la epopeya de Homero. En la historia, el héroe emprende un agotador viaje de 10 años para regresar a Ítaca y reunirse con su esposa, Penélope, interpretada por Anne Hathaway, tras la guerra de Troya.

En una entrevista con Andy Cohen para Radio Andy, Damon contó que el elenco también terminó con cortes en los pies por las sandalias que usaban durante la filmación.

“Muchos de nosotros ya somos personas de mediana edad y lo que sufrimos fue dolor de espalda”, dijo.

“Corríamos por Troya y todo era de piedra. Además, usábamos unas sandalias muy auténticas. Terminamos con los pies llenos de raspaduras”.

open image in gallery Matt Damon y Anne Hathaway durante su participación en el programa ‘Andy Cohen Live’ de SiriusXM ( Getty )

Damon aseguró que el dolor de espalda fue peor que los raspones y cortes en los pies.

“Fue una película para la que necesitábamos mucho Advil durante las semanas en que rodamos todas esas escenas de acción”, comentó.

Para interpretar a Odiseo, el actor se sometió a una transformación física. Bajó su peso hasta los 76 kilos y dejó crecer su barba durante un año antes de que comenzara la producción.

En una entrevista con la revista People, explicó que el objetivo era ponerse en “muy buena forma física”.

“Eso básicamente implicó cambiar mi alimentación. Dejé de consumir gluten, entre otras cosas”, señaló. “Hay que ser muy consciente de todo lo que uno introduce en su cuerpo”.

open image in gallery Matt Damon se sometió a una transformación física para la película ( Universal Pictures )

Anteriormente, en el pódcast Happy Sad Confused, Damon reveló que algunas de las escenas más comentadas de su transformación física en La Odisea fueron posibles gracias a una doble de acción con “los mejores brazos” que ha visto en su vida.

Más tarde se supo que la doble era la canadiense Devyn Dalton.

"Hay tomas en las que se ve a esos gigantes sobre mí", explicó Damon. “En esas escenas, todo el trabajo lo hicieron sus brazos, y hay que reconocerle el mérito”.

El elenco también incluye a John Leguizamo, de 66 años; Jon Bernthal, de 49; Samantha Morton, de 49; y Anne Hathaway, de 43.

En junio, Hathaway anunció que está embarazada de su tercer hijo con su esposo, Adam Shulman.

La Odisea ha recibido elogios de la crítica y, para algunos especialistas, es la mejor película de Christopher Nolan hasta la fecha.

Además, según Universal Pictures, logró el mejor estreno en la carrera del director al recaudar 264 millones de dólares en su primer fin de semana.

Traducción de Leticia Zampedri