Cineasta que dirigió a Val Kilmer asegura que el actor fallecido era “la peor persona” que ha conocido

Al director de Conspiración violenta, película protagonizada por Val Kilmer, no le preocupa hablar mal de los muertos.

Adam Marcus dirigió al fallecido actor en el thriller de acción de 2008 que narra la historia de un infante de marina herido (Kilmer) que descubre una conspiración corporativa diseñada para expulsar a los inmigrantes ilegales de una ciudad fronteriza de Arizona.

“#MicroIntellectMonday a aquella vez que dirigí a ese tipo. El tipo que interpretó a Iceman y Doc Holiday. Ya sabes cuál”, escribió Marcus en Threads, según Entertainment Weekly . “Aquí estamos yo y el idiota trabajando en ello en el set de Conspiración violenta. Así que sí, eso pasó”.

Marcus se apresuró a anticiparse a las críticas por hablar negativamente de Kilmer, quien falleció de neumonía el 1 de abril, tras años de problemas de salud relacionados con el cáncer de garganta y su tratamiento.

“Y a todos los que ponen los ojos en blanco por esa tontería de ‘no hables mal de los muertos’, que se jodan”, dijo. “Si este tipo hubiera hecho una décima parte de lo que hizo hoy en mi set, lo habrían cancelado en un abrir y cerrar de ojos”.

open image in gallery Val Kilmer falleció en 2025 a los 65 años, tras años de problemas de salud relacionados con un cáncer de garganta y su tratamiento ( PA Wire )

open image in gallery Kilmer interpretó a William ‘Spooky’ MacPherson, un infante de marina de operaciones especiales discapacitado, en la película ‘Conspiración violenta’ de 2008 ( Sony Pictures )

“La peor persona que conocí en mi vida… y eso ya es mucho decir”, concluyó Marcus.

Las publicaciones de Marcus fueron eliminadas desde entonces.

The Independent se puso en contacto con el antiguo representante de Kilmer para obtener declaraciones al respecto.

La película Conspiración violenta también contó con la participación de Gary Cole y Jennifer Esposito y recibió críticas abrumadoramente negativas.

No es la primera vez que los colaboradores de Kilmer critican públicamente su experiencia trabajando con él. Según se cuenta, Marlon Brando arrojó el teléfono de Kilmer a un arbusto y le dijo que había confundido el tamaño de su salario con el de su talento mientras trabajaban en La isla del doctor Moreau (1996).

“No me gusta Val Kilmer, no me gusta su ética de trabajo y no quiero que se me asocie con él nunca más”, dijo el director de la película, John Frankenheimer, en el momento del estreno de la película.

Kilmer apareció recientemente en una película de 2026 que recreó su imagen mediante inteligencia artificial.

Los hermanos Coerte y John Voorhees confirmaron haber obtenido el permiso de los hijos de Kilmer para utilizar inteligencia artificial en su papel en As Deep as the Grave, una película que explora la investigación arqueológica sobre la historia navajo en Nuevo México. Su método consistió en aprovechar material de archivo, fotografías y grabaciones de voz para crear la representación digital.

Coerte Voorhees, guionista y director de la película, expresó su confianza en CinemaCon este año, afirmando: “Estamos 100 % seguros de que es la decisión correcta con esta película en particular, y estamos deseando que todos puedan juzgarla por sí mismos”.

Kilmer, célebre por sus papeles en la saga Top Gun, se había comprometido inicialmente con As Deep as the Grave años antes, pero no pudo participar en el rodaje debido a su delicado estado de salud.

Afirman haber cumplido con todas las directrices de IA establecidas por el sindicato de actores SAG-AFTRA. John Voorhees enfatizó: “Estamos haciendo una afirmación audaz, una declaración contundente, que es que creemos que estamos haciendo esto de manera ética”, y agregó que los herederos de Kilmer no solo dieron su consentimiento, sino que también “colaboraron artísticamente”.

Traducción de Olivia Gorsin