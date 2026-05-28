Nicolas Cage dice que cambió legalmente su nombre para evitar ser el “primo payaso” de los Coppola

Nicolas Cage afirma que cambió legalmente su nombre para que coincidiera con su nombre artístico, en un esfuerzo por forjar su propia identidad y linaje.

El actor de 62 años, cuyo nombre de nacimiento es Nicolas Kim Coppola, es sobrino del legendario cineasta Francis Ford Coppola. El difunto padre de Cage, August, era hermano de Coppola y de la estrella de Rocky, Talia Shire.

Si bien el actor de La leyenda del tesoro perdido lleva mucho tiempo utilizando el nombre de Nicolas Cage profesionalmente —tras abandonar su apellido al principio de su carrera para evitar ser juzgado por algo que no fuera sus propios méritos—, ahora legalizó el cambio.

“Soy Nick Cage. Cambié mi nombre legalmente el año pasado”, declaró el actor de Ghost Rider a Variety.

“Soy Nick Cage en la vida real y soy Nick Cage frente a la cámara. Es mejor ser el patriarca de mi propia familia que el primo payaso marginado de la de otro”, bromeó. “Así que decidí que voy a darlo todo y ser ‘Cage’”.

open image in gallery Nicolas Cage (a la izquierda) es el sobrino del legendario director de cine Francis Ford Coppola (a la derecha) ( Getty )

Cage es padre de tres hijos: Weston, de 35 años, Kal-El, de 20, y August, de 3, todos de madres diferentes. Está casado con la madre de su hija, Riko Shibata, de 31 años, desde 2021.

El actor de Longlegs: Coleccionista de almas dijo que “Cage” se inspiró en el rudo superhéroe de los cómics Luke Cage y en el famoso compositor John Cage.

“‘Cage’ es un nombre que me gustó encontrar en los cómics; simplemente pensé que tenía un nombre genial. Crecí en una familia muy vanguardista y artística, y se hablaba de John Cage y de las composiciones experimentales que realizaba”, añadió.

Explicó que buscaba “algo corto y dulce” como James Dean, y añadió que decidió conservar su nombre de pila porque “mi padre me puso Nicolas, con la ortografía francesa, lo cual siempre me frustró, porque todo el mundo le añade una ‘h’. ¡No sé por qué me puso la ortografía francesa! Pero así fue”.

open image in gallery Cage interpreta el papel protagonista en la nueva serie de Spider-Man, ‘Spider-Noir’ ( Prime Video )

Cuando era adolescente, después del divorcio de sus padres, Cage fue enviado a vivir durante un año con Coppola y la difunta esposa del director, Eleanor, en el Valle de Napa, California.

En una entrevista de 1994 con The New York Times, el actor ganador del Oscar por Leaving Las Vegas recordó que, una vez que se mudó con sus tíos, lo “inscribieron en una pequeña escuela rural”.

“De repente pasé de ser el chico popular al bicho raro. Mis notas pasaron de ser excelentes a ser pésimas”, dijo. “Estaba en una casa maravillosa con gente increíblemente generosa, pero no eran mis cosas, no era mi casa. No sabía por qué estaba allí. Estaba frustrado al máximo”.

Cage dijo que su perspectiva cambió con el tiempo. “Fue como si me hubieran dado una llave de oro”, continuó. “Porque dije: ‘¿Sabes qué? Voy a vengarme. Voy a desquitarme de alguna manera’”.

Recordaba que se había propuesto como misión “comprar una casa grande en San Francisco”, donde solían vivir sus padres.

“Y lo hice”, dijo. “Es una lástima que la venganza fuera lo que impulsó gran parte de mi ambición”.

Cage saltó a la fama interpretando al carismático rockero punk Randy en la comedia juvenil de 1983, Valley Girl. Actualmente protagoniza la serie de superhéroes de ocho episodios Spider-Noir, disponible en Amazon Prime Video.

Traducción de Olivia Gorsin