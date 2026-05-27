Drácula se reestrena después de casi 70 años con escenas que hicieron que el público original se desmayara

La clásica película de terror Drácula está recuperando su fuerza tras el descubrimiento de metraje que se creía perdido y que provocó desmayos entre el público durante las primeras proyecciones.

La película de Hammer de 1958, dirigida por Terence Fisher y protagonizada por Christopher Lee, sufrió el recorte de hasta tres minutos de escenas sangrientas en su estreno en el Reino Unido y Estados Unidos tras conmocionar a los espectadores en Japón.

Pero tras ser descubiertas en un almacén de Warner Bros., las escenas se añadieron a una restauración en 4K que se estrenará a finales de este año. Será la primera vez que el público fuera de Japón vea la versión completa.

open image in gallery ‘Drácula’ se reestrenará con material que se creía perdido desde hace más de 60 años ( Cortesía de Hammer Films )

John Gore, director ejecutivo de Hammer Films, la describió como “una pieza de la historia del cine británico que el público creía perdida para siempre”, y añadió: “Recortaron bastante porque dijeron: ‘Es demasiado repugnante’. Y ahora todos los puntos cruciales que se eliminaron regresaron”.

Una de las escenas en cuestión muestra los colmillos del Conde Drácula (Lee) goteando sangre después de que se da un festín con el cuello de su víctima.

El personaje literario de Bram Stoker, Drácula, ya había aparecido en la pantalla grande, en Nosferatu de FW Murnau (1922) y en Drácula de Tod Browning (1931), pero esta versión fue la primera en mostrar al vampiro con colmillos y también marcó la primera interpretación desde la llegada del color al cine, lo que significa que la visión de la sangre podría haber sido demasiado para algunos.

“Todo empezó cuando Christopher Lee dijo: ‘Quiero que esto tenga más dientes’, así que idearon algo que tuviera mordisco”, dijo Gore a Deadline . “La gente gritaba, que era precisamente el objetivo”.

Él continuó: “El negocio de Hammer se basaba en la censura. Obtener ese certificado de clasificación X era crucial para el marketing, pero no podían ir muy lejos porque a los censores no les gustaba lo que veían: tanta sangre”.

open image in gallery El Drácula de Christopher Lee fue el primero en aparecer con colmillos en la gran pantalla, y fue la primera película de Drácula estrenada en color ( Cortesía de Hammer Films )

Entre las escenas que se volvieron a incluir se encuentra una en la que el Drácula de Lee se abalanza sobre la mujer a la que está a punto de morder, escena que fue recortada por ser demasiado sexual, y también momentos de la sangrienta escena de la muerte de Drácula.

La versión remasterizada de Drácula se estrenará en octubre, y Gore declaró que su equipo está explorando el catálogo de Hammer para ver qué otras películas se pueden restaurar.

Drácula fue un éxito de taquilla para Hammer Films, recaudando 2,6 millones de libras esterlinas a nivel mundial con un presupuesto de tan solo $109.281,36.

Traducción de Olivia Gorsin