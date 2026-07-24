‘La Odisea’: cinco detalles ocultos de la trama que quizá pasaste por alto, incluida la identidad de Atenea

Christopher Nolan crea películas con tantos detalles que cada nuevo visionado revela matices que pueden pasar desapercibidos la primera vez, y La Odisea no es la excepción.

La nueva película del director, llamada a convertirse en un éxito de taquilla, ya llegó a los cines. Los espectadores han llenado las salas para ver su adaptación del poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland y Robert Pattinson, cuya frase “¿Alguien puede sacar a estos mendigos de aquí?” se ha vuelto viral en internet.

Tras salir de las funciones, muchos cinéfilos han comenzado a comentar pequeños detalles de la película que podrían haber pasado inadvertidos en un primer visionado.

Estos son cinco de los más llamativos:

¿Por qué un soldado quiso escapar del caballo de Troya?

En las escenas ambientadas dentro del caballo de Troya, uno de los soldados de Odiseo entra en pánico e intenta salir antes de tiempo al ver que la enorme estructura es arrastrada hacia la ciudad y escuchar a la multitud reunida afuera pedir que sea incendiada.

Para despejar cualquier sospecha de que se trata de una trampa, un líder troyano hunde su espada en la estructura para comprobar que no haya nadie oculto en su interior e incluso alcanza a herir en el hombro a uno de los soldados. Sin embargo, otro de los guerreros limpia rápidamente la sangre de la espada cuando esta es retirada, evitando que los troyanos descubran que el caballo está ocupado.

open image in gallery ( Universal Pictures )

La magnitud del esfuerzo de Odiseo dentro del caballo de Troya

Después de que Odiseo abre la compuerta del caballo, en un guiño a la expresión “el vientre de la bestia”, la película deja entrever el desgaste físico que le provocó permanecer oculto en su interior durante tanto tiempo. Al descender por una cuerda y tocar el suelo, se le ve cojeando, un detalle que sugiere los intensos calambres que habría sufrido tras horas de inmovilidad.

¿Por qué el soldado de Odiseo entra en pánico al salir del Hades?

Cuando Odiseo y sus hombres abandonan el Hades, Polites (Andrew Howard) queda aterrorizado al ver al ejército de los muertos insepultos abalanzarse sobre ellos. “¿Ese será nuestro destino?”, grita al borde de la desesperación, mientras Euríloco (Himesh Patel) lo sujeta para impedir que se lance hacia una muerte segura.

¿Qué fue lo que lo hizo perder el control? Entre los muertos vivientes aparece Elpinor (Jovan Adepo), el soldado cuyo cuerpo quedó abandonado en la cueva del Cíclope y cuyo anillo se convierte en un motivo recurrente a lo largo de la película.

La verdad detrás del personaje de Zendaya

open image in gallery El papel de Zendaya en La Odisea es mucho más enigmático de lo que muchos creían ( Universal Pictures )

El personaje de Zendaya ha generado un intenso debate entre los espectadores. En la película aparece como la diosa Atenea, cuyo espíritu se manifiesta ante Odiseo en los momentos de mayor culpa y tristeza por las matanzas cometidas durante la Guerra de Troya.

Sin embargo, en la parte final de la historia, cuando Odiseo —disfrazado de mendigo— le confiesa a Penélope el peso de su culpa, una melancólica Atenea aparece a su lado y le toma la mano mientras habla. Acto seguido, un flashback muestra la Guerra de Troya desde una perspectiva muy distinta a la del inicio de la película: en lugar del fervor de la batalla, se pone el foco en su brutalidad, con la muerte despiadada de civiles inocentes, entre ellos un personaje interpretado por Zendaya.

Cuando Odiseo autoriza su decapitación, la cámara muestra una estatua de Atenea a la que también le cortan la cabeza. Ese paralelismo ha llevado a muchos espectadores a interpretar que Zendaya no encarna realmente a la diosa, sino a una víctima inocente cuya muerte atormenta a Odiseo. Desde esa lectura, las apariciones de Atenea a lo largo de su viaje de regreso a Ítaca serían, en realidad, una manifestación de su culpa.

El significado del sonido de la cuerda del arco al final

La película otorga un papel central al arco de Odiseo y al hecho de que solo él es capaz de tensarlo. Como un sello personal, siempre hace sonar la cuerda antes de disparar una flecha.

Al comienzo de la historia, explica que tensa el arco mientras caza porque considera honorable advertir a su presa de su muerte inminente, una idea que contrasta con el engaño del caballo de Troya y que anticipa el conflicto moral que lo perseguirá durante el resto de la película.

En la escena final, cuando Odiseo regresa a Ítaca y tensa el arco para revelar su identidad, el característico sonido de la cuerda alerta a Penélope (Anne Hathaway) de que su esposo por fin ha vuelto a casa.

Sin embargo, la editora de Hello!, Emmy Griffiths, señaló en TikTok que ese gesto también cumple otra función: advertir a los pretendientes de que está a punto de acabar con ellos. Antínoo (Robert Pattinson), que había cazado junto a Odiseo cuando era niño, corre de inmediato hacia la puerta al comprender que está a punto de convertirse en la presa.

Traducción de Leticia Zampedri