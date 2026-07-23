Geena Davis reveló que le dijeron que no era lo suficientemente “atractiva” para interpretar el papel principal femenino en la comedia de Chevy Chase de 1985, Fletch, el extraordinario.

En cambio, Davis terminó con un papel secundario como Larry, una joven que se ve envuelta en la investigación dirigida por el personaje de Chase, el periodista de investigación Irwin “Fletch” Fletcher.

Davis habló sobre este clásico de culto durante su conversación para el episodio del lunes del pódcast Armchair Expert de Dax Shepard.

Tras citar a Fletch como una de sus comedias favoritas de todos los tiempos, Shepard le preguntó a Davis cómo fue trabajar con el famoso y mordaz Chase.

“Bueno, ya sabes, mi papel era muy pequeño”, respondió Davis. “Originalmente audicioné para el personaje femenino principal... Y estoy bastante segura de que me dijeron: ‘Bueno, no eres lo suficientemente atractiva para interpretar ese papel, pero nos pareces tan graciosa que te queremos en la película’”.

open image in gallery Geena Davis contó que consiguió el papel de Larry en ‘Fletch, el extraordinario’ después de que le dijeron que no era lo suficientemente atractiva para interpretar a la protagonista femenina ( AFP/Getty )

Dana Wheeler-Nicholson terminó interpretando al personaje femenino principal de la película, Gail Stanwyk, la esposa del millonario Alan Stanwyk, quien intenta pagarle a Fletch para que lo mate tras afirmar que padece cáncer terminal y que el suicidio invalidaría su póliza de seguro de vida.

“Esto fue en el ‘85, cuando te decían que no eras atractivo”, dijo Shepard con incredulidad.

Davis continuó: “Y me dijeron: ‘Oh, hay un personaje de este jefe de la morgue que se llama Larry, pero se lo cambiaremos a una mujer para ti’. Y yo dije: ‘Pero sigo queriendo ser Larry’”.

Añadió que Chase no se mostró “malhumorado” en absoluto durante el rodaje, a pesar de la reputación de ser difícil que lo acompañó en los últimos años.

Davis, de 70 años, ya había hablado anteriormente sobre sus problemas con su apariencia y la forma en que era percibida en Hollywood.

open image in gallery Geena Davis protagonizó junto a Chevy Chase la comedia de culto de 1985 ( Universal Pictures )

La estrella de Thelma & Louise se convirtió en modelo antes de comenzar su carrera como actriz, que empezó cuando el director Sydney Pollack la eligió para su película de culto de 1982, Tootsie.

En declaraciones a The Times antes del lanzamiento de sus memorias en 2022, tituladas Dying of Politeness, Davis dijo que convertirse en modelo no la convenció en absoluto de su propia belleza.

“Pensé que había descubierto alguna manera mágica de sostener mi cuerpo para que me consideraran guapa”, dijo.

“¿Soy guapa? Puedo ser guapa, si realmente lo acepto, cuando estoy arreglada, maquillada, peinada y todo lo demás. Entonces pienso: ‘Ah, sí, no estoy tan mal’. Pero es una lucha. Siempre lo fue”.

Aunque su lucha “no fue una fuente de dolor”, dijo: “Mejoró mucho con los años. Siento que me volví más atractiva con cada década. O es cierto o me siento mejor conmigo misma. Lo cual es genial”.

Traducción de Olivia Gorsin