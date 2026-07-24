Christopher Affleck, madre de los ganadores del Oscar Casey y Ben Affleck, fallece a los 83 años

Christopher Anne Affleck, madre de los actores ganadores del Oscar, Ben y Casey Affleck, falleció a los 83 años.

Su obituario, publicado en The Boston Globe, confirmó que falleció “pacíficamente mientras dormía” el 2 de junio.

Según los informes, a la Sra. Affleck le habían diagnosticado cáncer de páncreas antes de su muerte, y en su obituario se indica que le dieron “seis meses de vida en diciembre de 2025”.

Nacida en la ciudad de Nueva York en 1942, la Sra. Affleck se graduó de la Universidad de Harvard y desarrolló una carrera de 35 años como maestra de escuela pública y se jubiló en 2008.

También fue una activista comprometida con los derechos civiles, influenciada por su padrastro Sam, e impartió clases de alfabetización en Mississippi durante la campaña del Verano de la Libertad de 1964.

Estuvo casada con Timothy Affleck y juntos tuvieron dos hijos: Ben, nacido en 1972, y Casey, nacido en 1975.

open image in gallery Christopher Anne Affleck (a la izquierda) estuvo casada con Timothy Affleck y tuvieron a sus hijos Ben (en el centro) y Casey en 1972 y 1975, respectivamente ( Getty )

En el obituario se detalla cómo sus hijos Ben y Casey eran sus “jóvenes favoritos” en comparación con sus “queridos” alumnos, y sus cinco nietos fueron descritos como “la fuerza que animó sus últimas dos décadas”.

“Chris se sentía muy orgullosa de los logros de sus descendientes, pero se alegraba especialmente cuando estos cuestionaban, desafiaban o se enfrentaban con ingenio a la autoridad”, añadía.

La Sra. Affleck continuó con su activismo tras su jubilación y se propuso “tanto ver el mundo como cambiarlo”, tras haber colaborado como voluntaria en la campaña electoral del expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

También viajó a Palestina e Israel y regresó de sus viajes “como organizadora de la Alliance for Water Justice in Palestine”, según se indicó.

En su obituario, se indica que fue miembro fundadora de la junta directiva del proyecto “Sustainable Cape” en Truro, Massachusetts, una organización sin fines de lucro que desarrolla sistemas alimentarios locales, gestiona huertos infantiles y opera mercados agrícolas educativos.

open image in gallery En un obituario, se explica que sus hijos Ben y Casey eran sus “jóvenes favoritos”, en comparación con sus “queridos” alumnos, y se describe a sus cinco nietos como “la fuerza que le dio vida durante sus dos últimas décadas” ( Getty )

“Cuando el grupo de estudiantes activistas de su nieta necesitó un espacio para realizar capacitaciones, ella los invitó a Truro y asistió personalmente a todos y cada uno de los talleres, tomando notas”, decía el obituario.

También detalló cómo recibió un diagnóstico terminal el año pasado y dijo que su “mayor deseo” era “vivir para ver a su nieto graduarse de la escuela secundaria”.

“Así lo hizo, asistiendo con su familia el 31 de mayo de 2026. Falleció plácidamente, mientras dormía, dos días después”, decía la esquela.

El hijo mayor de la Sra. Affleck, Ben, es conocido sobre todo por su papel revelación en En busca del destino, que coescribió con su amigo y compañero actor Matt Damon, quien también protagonizó la película.

Casey también apareció en la película y protagonizó el debut como director de su hermano, Desapareció una noche.

Desde entonces apareció en otros proyectos, como la franquicia de acción Ocean's.

Traducción de Olivia Gorsin