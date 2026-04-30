La actriz Evangeline Lilly ha criticado duramente a Disney por sus recientes despidos, que afectaron a alrededor de 1.000 empleados, incluyendo una parte importante del personal de los equipos de producción de cine y televisión, cómics, franquicias, finanzas, asuntos legales y desarrollo visual de Marvel.

Lilly, quien interpretó a Hope van Dyne/Avispa en la trilogía de Ant-Man protagonizada por Paul Rudd y en dos películas de los Vengadores, se pronunció en contra del conglomerado de entretenimiento en un video de Instagram compartido el miércoles.

Mostrando un video de las redes sociales sobre los despidos, la también protagonista de Lost (46), dijo que se había puesto en contacto con su “buen amigo”, el director de desarrollo visual de Marvel Studios, Andy Park, para confirmar los rumores.

Según declaró, Park había confirmado los despidos y que él se encontraba entre los afectados.

“No puedo creer que Disney haya despedido a los artistas que dieron vida al actual Universo Marvel con su genialidad, y que las personas que inventaron y diseñaron estos personajes estén siendo reemplazadas por inteligencia artificial”, escribió Lilly en el pie de foto, y continuó: “Inteligencia artificial que tomará sus diseños y lo que crearon para crear nuevas versiones. Lo siento mucho, Andy. Lo siento mucho por todos los artistas que fueron despedidos”.

La actriz volvió a arremeter contra Disney en la publicación, escribiendo: “¡Qué vergüenza que le den la espalda a la gente que construyó el poder que ahora están usando para desecharlos!”.

“¿Dónde están las leyes que deberían eliminar todo el arte humano del banco de IA?”, preguntó, y siguió: “¿Por qué se les permite robar nuestro talento y usarlo para enriquecer a los ejecutivos mientras los artistas responsables de alimentar a sus robots pasan hambre? ¡Qué asco! Legisladores de California... ¿dónde están?”.

Un memorando interno enviado a los empleados a principios de este mes por el nuevo director ejecutivo de Disney, Josh D'Amaro, no mencionaba la inteligencia artificial como motivo de los recortes de personal. En cambio, afirmó que la medida formaba parte de un esfuerzo continuo por “optimizar las operaciones”.

Lilly, que se retiró de la actuación en 2024, elogió además a los artistas que “[habían diseñado y dado] vida a los días de gloria de Marvel”.

Evangeline Lilly protagonizó la trilogía de ‘Ant-Man’ junto a Paul Rudd ( Marvel/Disney )

“Los felicito. Yo estuve allí. Sé lo que hicieron. Sé con qué pasión trabajaron día y noche para que la magia sucediera. Ustedes son los magos, sin importar cómo lo presenten los “Magos” de nuestro nuevo Oz en el futuro. Jamás lo olvidaré”, concluyó.

Por su parte, Park, responsable de la creación del traje original de la Avispa y de los bocetos conceptuales originales de la Avispa para la segunda película de Ant-Man, anunció su salida de Marvel Studios la semana pasada en las redes sociales.

“Desarrollo Visual de Marvel Studios: 2010–2026. El fin de una era”, escribió, y agregó: “Estuve presente desde el inicio de un equipo que rompió moldes. 16 años, más de 40 películas y 15 películas como Director de Desarrollo Visual; no podría estar más orgulloso de la historia que creamos. Mi viaje continúa”.

The Independent se ha puesto en contacto con Disney para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Sara Pignatiello