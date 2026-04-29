La película ‘Michael’ desata una tendencia “molesta” en cines que está “arruinando” la experiencia

Los fans de Michael Jackson, con sus ágiles pasos de baile, están aprovechando las proyecciones de la nueva película biográfica del cantante para lucir sus habilidades de baile, y los resultados están dividiendo a los espectadores: algunos dicen “no pares hasta que tengas suficiente” y otros les instan a “largarse”.

A pesar de las duras críticas, Michael está demostrando ser un éxito de taquilla, ya que estableció un nuevo récord para películas biográficas musicales en su fin de semana de estreno.

Muchas de estas proyecciones se están convirtiendo en fiestas de baile, en las que los fans interpretan las coreografías de Jackson al mismo tiempo que el protagonista, Jaafar Jackson, el propio sobrino del cantante, frente a la pantalla.

Esto generó un amplio debate, y la mayoría de los espectadores acusan a los individuos que hacen el ‘moonwalk’ de arruinar su experiencia cinematográfica. Los acusan de tener el “síndrome del protagonista”, quejándose de haber pagado para ver una película, no para asistir a un concierto.

open image in gallery Jaafar, sobrino de Michael Jackson, interpreta a un cantante en una exitosa película biográfica ( Universal Pictures )

“Hay una diferencia entre disfrutar del momento y perturbar la experiencia de los demás”, escribió un espectador en las redes sociales. “No todo el mundo pagó para ver una actuación en directo”.

Otro les dijo a los fanáticos más entusiastas que “guardaran el ‘moonwalk’ para afuera”, y muchos lo relacionaron con un aumento en la mala educación del público, donde la gente usa sus teléfonos y habla en voz alta mientras ve la película. “Esa es una de las razones por las que estoy evitando las proyecciones ahora mismo”, afirmó una persona en X/Twitter.

Muchos dijeron que hubieran pedido un reembolso si hubieran estado presentes durante algo similar.

Sin embargo, algunos elogiaron el ambiente electrizante y festivo creado por los fans que bailaban y que “se apoderaron” del cine, comparándolo con las proyecciones de repertorio del musical de culto de 1975, The Rocky Horror Picture Show .

“La gente bailaba frente a la pantalla como si fuera un concierto en vivo. Esto no era una película… era un auténtico resurgimiento de Michael Jackson”, dijo un espectador, mientras que otro lo calificó como “una de las mejores experiencias cinematográficas que tuve en mi vida”.

open image in gallery Las proyecciones de ‘Michael’ se están convirtiendo en fiestas de baile, para gran disgusto de los espectadores ( Universal Pictures )

“El público estuvo totalmente entregado de principio a fin (bailando y disfrutando al máximo). Fue mágico”, escribieron.

El año pasado se desató un debate similar tras el estreno de La película de Minecraft . En una escena, los personajes de Jack Black y Jason Momoa se enfrentan en un ring de boxeo a un pollo cúbico de Minecraft, montado por otro personaje.

“¡Jinete de pollos!”, exclama el personaje de Black, en referencia al videojuego que parece estar enloqueciendo al público.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo se lanzaban comida y palomitas de maíz entre el público durante el incidente, junto con gritos, palabrotas y gente que saltaba de sus asientos. Se podía ver a jóvenes riendo con sus teléfonos mientras grababan el caos, que se convirtió en una tendencia popular en TikTok.

En última instancia, se organizaron proyecciones especiales que fomentaban el comportamiento bullicioso con el fin de alejar a la gente de las proyecciones repletas de personas que querían ver la película en paz.

Traducción de Olivia Gorsin