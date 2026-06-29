Revelan la causa de la muerte de la exestrella infantil Daveigh Chase tras las declaraciones de su madre

Se conoció la causa de la muerte de la exactriz infantil Daveigh Chase, semanas después de su fallecimiento tras años de adicción y de vivir sin hogar.

Chase, conocida por protagonizar la película de terror El aro (2002) y por dar voz originalmente a Lilo Pelekai en la cinta animada Lilo & Stitch (2002), murió el 16 de junio a los 35 años.

Su novio, Roy Hernandez, informó a TMZ que la actriz falleció a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y, posteriormente, en una falla orgánica.

Según el medio, el médico forense del condado de Los Ángeles determinó que la causa oficial de la muerte fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Además, señaló que el consumo crónico de múltiples sustancias, es decir, el uso reiterado de dos o más drogas al mismo tiempo, fue un factor que contribuyó al fallecimiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el SIDA corresponde a la etapa más avanzada de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que ataca el sistema inmunitario. El VIH se transmite a través del intercambio de fluidos corporales, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales. Aunque el virus puede tratarse de forma eficaz, sin tratamiento puede evolucionar hasta convertirse en SIDA, una enfermedad potencialmente mortal.

open image in gallery Daveigh Chase falleció a principios de este mes a los 35 años ( AP2011 )

open image in gallery Daveigh Chase alcanzó la fama por su papel en la película de terror El aro (2002) ( Reuters )

Días antes de su muerte, Hernández creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados al tratamiento de Chase.

"A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones graves en la sangre. Su estado se volvió crítico y los médicos me dijeron que quizá le quedaba poco tiempo de vida", decía la publicación.

Tras la muerte de la actriz, su madre, Cathy, reveló que pasó años buscándola desesperadamente después de que desapareciera tras cumplir varias condenas en prisión.

Chase estuvo encarcelada en Los Ángeles, acusada de dos cargos de robo. Su madre contó que notó un cambio drástico cuando la visitó en la cárcel.

"Estaba fuera de sí, como si hubiera perdido la razón", declaró Cathy al Daily Mail. "Sinceramente, pensé que algo no estaba bien. A mi hija nunca le habían diagnosticado un trastorno de salud mental, aparte del trastorno de estrés postraumático. Pero las drogas terminaron por apoderarse de ella".

También aseguró que, tras sufrir una lesión en la espalda en un accidente de motocicleta en 2016, Chase comenzó a "buscar drogas y salir de fiesta con malas compañías". Según su madre, esa situación la llevó a desarrollar una adicción a los analgésicos que, con el tiempo, se extendió a otras sustancias.

open image in gallery La exestrella infantil Daveigh Chase, fotografiada en 2009 ( Getty )

Chase aceptó que su madre la llevara a casa cuando saliera de prisión. Sin embargo, fue liberada un día antes de lo previsto y se marchó antes de que Cathy pudiera recogerla.

"Cuando llegué, ya no estaba esperándome", recordó. "Volvió a la calle y nunca pude encontrarla".

Las declaraciones de Cathy coincidieron con las de John Ryan, exmánager de la actriz, quien reveló que no la veía desde hacía una década.

"Al principio pensé que la habían secuestrado o que le había pasado algo", explicó Ryan. "Después empezamos a unir las piezas".

Ryan contó que años atrás ayudó a Chase a ingresar en un par de centros de rehabilitación, pero aseguró que ni ella ni las personas de su entorno parecían realmente comprometidas con su recuperación.

También señaló que nunca se presentó una denuncia por desaparición, ya que Chase decidió irse por voluntad propia. Recordó que, con el paso de los años, su nombre volvió a aparecer ocasionalmente en los medios, como en 2017, cuando fue arrestada por viajar en un vehículo robado.

Traducción de Leticia Zampedri