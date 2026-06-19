Una estrella del pop expone a un periodista infiel del ‘New York Times’ en el escenario del Madison Square Garden

Maggie Rogers hizo una revelación asombrosa sobre la vez que tuvo una cita relámpago con un periodista del New York Times , solo para descubrir después que él ya tenía novia.

La cantautora de indie pop de 32 años, nominada al Grammy, criticó duramente al periodista anónimo durante su aparición como invitada el miércoles en la parada de la gira Lux de Rosalía en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

“Hace poco tiempo estaba soltera y una amiga me dijo: ‘Tengo a alguien con quien podrías tener una cita’”, comenzó Rogers durante una parte del concierto en la que los invitados famosos se sientan en un confesionario frente a la cantante española y revelan un secreto.

La creadora del hit Alaska recordó haber pensado: “¡Genial! Están solteros, son atractivos”.

“Entonces me llamó y me dijo: ‘Tengo un auto vintage. ¿Puedo pasar a recogerte?’. Así que le dije que sí”, añadió Rogers, admitiendo que empezó a “enamorarse un poco” mientras charlaban y daban vueltas por la ciudad.

open image in gallery Maggie Rogers afirmó que, sin saberlo, tuvo una cita con un periodista que ya tenía novia ( Getty Images )

“De repente me dice: ‘¡Dios mío! Estamos muy cerca de la oficina. ¿Te puedo llevar al New York Times ?’”, recordó, señalando que era la 1 a. m.

“Entramos y me da un recorrido completo por el edificio, que estaba vacío. Nos besamos apasionadamente en la sala de conferencias”, afirmó. “Lo pasamos muy bien. Me lleva a casa y nos besamos en el auto”.

Una vez que llegaron a su casa, el hombre misterioso le preguntó si podía subir a su departamento. Ella rechazó su insinuación, pero a la mañana siguiente, llamó emocionada a sus amigas para contarles que había “encontrado a alguien”.

Después de decirles el nombre del hombre, una de sus amigas dijo: “¡Dios mío! Ese es el novio de mi amiga”.

Rogers dijo que llamó a su cita para hablar del descubrimiento, a lo que él respondió: “¿Puedo ir a verte? Me encantaría hablar contigo sobre eso”.

open image in gallery Rogers le contó a Rosalía (a la derecha) su desastrosa experiencia en una cita durante el concierto de la cantante española en Nueva York ( Rolling Stone/TikTok )

Finalmente, ella rechazó su pedido. “¡Qué perdedor!”, dijo entre risas la cantante de Light On. “No se puede confiar en un periodista”.

No está claro cuándo ocurrió exactamente esa fecha desastrosa, pero Rogers, que divide su tiempo entre Los Ángeles y Nueva York, estudió en la Universidad de Nueva York entre 2012 y 2016.

Durante su último año de universidad, fue descubierta por Pharrell Williams, quien asistió a una de sus clases magistrales como artista invitado y quedó inmediatamente cautivado por la demo de 15 minutos de su canción Alaska.

“Todo el asunto de Pharrell y el fenómeno viral es una parte esencial de mi historia”, declaró Rogers con entusiasmo en una entrevista de 2019 con The Independent para promocionar su álbum debut, Heard It in a Past Life . “Así es como la mayoría de la gente me conoce. Iba a lugares como Francia y me decían: ‘Cuéntanos sobre Pharrell’, pero me doy cuenta de que todavía no les di a las personas nada más de qué hablar”.

Traducción de Olivia Gorsin