El director de La hora de la desaparición, Zach Cregger, ha confirmado que se está preparando una precuela sobre la antagonista de su exitosa película de terror.

La terroríficamente carismática tía Gladys, interpretada por Amy Madigan, cautivó a los fans del terror este año cuando La hora de la desaparición se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando más de 260 millones de dólares en todo el mundo.

Ahora, Cregger ha anunciado que ampliará la leyenda de la tía Gladys. Dijo: “[La precuela] es un proyecto real, y he estado hablando con Warner Bros sobre eso”.

El cineasta (44) dijo a la revista Fangoria que ya tenía una historia para la película con la que está “muy entusiasmado”.

“No es ninguna tontería”, añadió con emoción.

Cregger también admitió que había planeado una película precuela centrada en la tía Gladys incluso antes de que se estrenara La hora de la desaparición. “Estaba preparado”, dijo Cregger, y añadió: “La tenía en el tintero antes de que saliera la [primera] película”.

Amy Madigan fue aclamada por su interpretación de la tía Gladys

La hora de la desaparición está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong y Alden Ehrenreich, y sigue el misterio de 17 niños que desaparecen en mitad de la noche en un pequeño pueblo de Pensilvania, EE. UU.

A pesar de la narrativa fantástica, Cregger reveló a principios de este año que la historia se inspiró en realidad en la muerte de su amigo y colaborador, Trevor Moore, a causa de un trágico accidente en 2021.

“Estaba trabajando en la posproducción de Bárbaro [la anterior película de Cregger] cuando mi mejor amigo murió repentinamente en un terrible accidente”, declaró a la revista Rolling Stone.

Reconoció que procesar su dolor a través de la creatividad podía considerarse un cliché en cierto modo, pero creía que aun así el resultado era poderoso.

“Como el resto del mundo, no quiero ver otra película de terror sobre el duelo”, explicó.

“El uso del horror como metáfora del duelo está demasiado trillado. Ni siquiera debería estar hablando de esto, pero no puedo evitarlo. No me importa si alguien entiende algo de eso cuando la vean. Quiero que se diviertan. Si la historia funciona, nada de eso importa”, expresó.

Josh Brolin en 'La hora de la desaparición'

En una reseña de cuatro estrellas sobre La hora de la desaparición, Clarisse Loughrey, de The Independent, escribió: “[En la película] hay ecos del pánico satánico —la histeria colectiva en la que se acusó falsamente a profesores de abusos rituales de sus alumnos— y de las secuelas en una comunidad tras un tiroteo masivo”.

“Sin embargo, su imagen culminante es un punzante, e inesperadamente divertido, acto de guerra intergeneracional que revela el verdadero mensaje de La hora de la desaparición: nadie piensa realmente en los niños”.

