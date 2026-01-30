Catherine O’Hara, la querida actriz conocida por papeles en películas y comedias, incluidas Mi pobre angelito y Schitt’s Creek, murió a los 71 años.

O’Hara falleció el viernes, según confirmó su representante a Variety. No se ha informado de la causa de la muerte.

La dos veces ganadora del Emmy es quizás más conocida por interpretar a Kate McCallister en las dos primeras películas de Mi pobre angelito que dieron lugar al famoso meme “¡Kevin!”, antes de interpretar a la matriarca Moira Rose en 80 episodios de la exitosa serie de televisión Schitt’s Creek.

Más recientemente, O’Hara apareció en la serie de AppleTV The Studio con Seth Rogen, lo que le valió una nominación al Emmy.

Nacida en Toronto, O’Hara comenzó su carrera en el programa de sketches cómicos SCTV Network, de Second City, por el que ganó su primer Emmy en 1982.

Catherine O'Hara ganó su segundo Emmy por interpretar a Moira Rose en 'Schitt's Creek'

O'Hara apareció recientemente en la serie de AppleTV de Seth Rogen, 'The Studio'

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus dos hijos, Matthew y Luke.

