Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Muerte de Catherine O’Hara: la estrella de ‘Mi pobre angelito’ y ‘Beetlejuice’ muere a los 71 años

La leyenda de la comedia originaria de Canadá también era conocida por ‘SCTV’, ‘Best in Show’ y ‘The Studio’

Video Player Placeholder
Close
Catherine O’Hara revela la “horrible” frase que dijo en ‘Mi pobre angelito’ que la dejó devastada
Read in English

Catherine O’Hara, la querida actriz conocida por papeles en películas y comedias, incluidas Mi pobre angelito y Schitt’s Creek, murió a los 71 años.

O’Hara falleció el viernes, según confirmó su representante a Variety. No se ha informado de la causa de la muerte.

La dos veces ganadora del Emmy es quizás más conocida por interpretar a Kate McCallister en las dos primeras películas de Mi pobre angelito que dieron lugar al famoso meme “¡Kevin!”, antes de interpretar a la matriarca Moira Rose en 80 episodios de la exitosa serie de televisión Schitt’s Creek.

Más recientemente, O’Hara apareció en la serie de AppleTV The Studio con Seth Rogen, lo que le valió una nominación al Emmy.

Nacida en Toronto, O’Hara comenzó su carrera en el programa de sketches cómicos SCTV Network, de Second City, por el que ganó su primer Emmy en 1982.

Relacionados
Catherine O’Hara ganó su segundo Emmy por interpretar a Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’
Catherine O’Hara ganó su segundo Emmy por interpretar a Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’
O’Hara apareció recientemente en la serie de AppleTV de Seth Rogen, ‘The Studio’
O’Hara apareció recientemente en la serie de AppleTV de Seth Rogen, ‘The Studio’ (2025 Invision)

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus dos hijos, Matthew y Luke.

La noticia es de última hora y se seguirá actualizando

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in