Ya está aquí el primer tráiler de la esperada película de Peaky Blinders, y los fans están eufóricos.

Cuatro años después del final de la exitosa serie policíaca de Netflix, el oscarizado actor Cillian Murphy retomará su papel del mafioso británico de los años 20 Tommy Shelby en la nueva película Peaky Blinders: El hombre inmortal, que se estrena en los cines el 6 de marzo antes de llegar a la plataforma el 20 de marzo.

El teaser, de un minuto de duración, comienza con la pregunta: “¿Qué fue de Tommy Shelby?”, antes de mostrar explosiones y disparos y la Birmingham (Inglaterra) de la Segunda Guerra Mundial mientras un Shelby canoso dice: “Ya no soy ese hombre”. El tráiler también muestra adelantos de los actores Rebecca Ferguson y Barry Keoghan, que se incorporan como nuevos personajes al universo de la serie.

Apenas unas horas después de la publicación del tráiler en Nochebuena, los fans inundaron las redes sociales con su emocionada reacción ante el regreso de la serie, como escribió un usuario de YouTube: “El mejor regalo de Navidad: el regreso de los Shelby”.

“¡El grandioso Tommy Shelby! ¡Por fin vuelve Cillian Murphy como Tommy Shelby! Oh, ¡Murphy ganó un premio de la Academia y se nota! ¡Ídolo!”, escribió otro en X, señalando que tras el final de la serie, Murphy pasó a ganar el Oscar por su interpretación en Oppenheimer, de Christopher Nolan, en 2023.

'Peaky Blinders: El hombre inmortal' se estrenará en marzo. Su nuevo tráiler entusiasmó a los fans ( Netflix )

Otro exclamó: “¡No lo puedo creer! Tommy ha vuelto. Personaje legendario, serie legendaria; adelante, por orden de los Peaky Blinders”, y un fan expresó: “Este tráiler movilizó toda una base de fans”.

Además de Murphy, Keoghan y Ferguson, entre los nuevos y antiguos miembros del reparto figuran los actores Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Packy Lee, Ian Peck, Ned Dennehy y Jay Lycurgo.

El creador de la serie, Steven Knight, declaró en un comunicado de prensa: “El país está en guerra, y también, por supuesto, nuestros Peaky Blinders. Será un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders. Todo puede suceder. Los Peaky Blinders llegan a la guerra a darlo todo”.

Barry Keoghan y Cillian Murphy protagonizarán la nueva película de Netflix que llegará a los cines el 6 de marzo ( Netflix/Robert Viglasky/PA Wire )

En conversaciones con el medio digital Tudum de Netflix, Murphy declaró: “Parece que Tommy Shelby tiene mucho más para ofrecerme. Es muy gratificante volver a colaborar con Steven Knight y Tom Harper en la versión cinematográfica de Peaky Blinders. Esto es para nuestros seguidores”.

Llega después de que la BBC confirmara que la exitosa serie volverá a la televisión con otras dos temporadas sorpresa, de seis episodios cada una. Se espera que la nueva serie siga a una generación más joven de la familia Shelby, aunque no se han anunciado miembros del reparto ni otros detalles.

“Estoy encantado de anunciar este nuevo capítulo de la historia de Peaky Blinders”, dijo Knight en un comunicado de prensa de la BBC en octubre. Continuó: “Una vez más, transcurrirá en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de la ciudad. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será una experiencia intensa”.

Traducción de Sara Pignatiello