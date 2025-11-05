Brendan Fraser y Rachel Weisz están en conversaciones para reunirse en una nueva entrega de La Momia.

La película está en desarrollo en Universal Pictures con Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett como directores y el guion es de David Coggeshall, según The Wrap.

Bettinelli-Olpin y Gillett son conocidos por Boda sangrienta y las recientes películas de Scream.

Sean Daniel, William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein, veteranos de la franquicia, serán los productores.

Estrenada en 1999, La momia fue un remake de la serie de terror de Universal de los años 30 en forma de serie de acción y aventuras centrada en Rick O'Connell, un explorador estadounidense interpretado por Fraser, y Evelyn Carnahan, una egiptóloga británica interpretada por Weisz.

Ambientadas en gran parte en el Egipto de la década de 1920, las películas siguen a la pareja en su lucha contra fuerzas ancestrales resucitadas.

La película también está protagonizada por John Hannah como Jonathan, el hermano de Evelyn, Arnold Vosloo como Imhotep, el sumo sacerdote resucitado, y Oded Fehr como Ardeth Bay de los Medjai.

La Momia llegó a vender siete millones de copias en VHS y un millón en DVD, convirtiéndose en el título de acción real en VHS más vendido de ese año y generando más de 1.000 millones de dólares (767 millones de libras esterlinas) en ingresos de video doméstico para Universal, según World of Reel.

Weisz y Fraser regresaron para la secuela de 2001 El regreso de la momia, que también supuso el debut cinematográfico de Dwayne Johnson como el rey escorpión, papel que más tarde se convirtió en una precuela dirigida por él en 2002.

La secuela, El rey escorpión, recaudó más de 180 millones de dólares en todo el mundo (138 millones de libras esterlinas) y ayudó a impulsar la carrera de Johnson en Hollywood.

En la continuación de 2008, La momia: La tumba del emperador dragón, el papel de Evelyn fue reasignado a Maria Bello y el hijo adulto de la pareja protagonista, Alex O'Connell, fue interpretado por Luke Ford, en sustitución de Freddie Boath, que había encarnado a la versión más joven en la secuela de 2001.

Brendan Fraser y Rachel Weisz están en conversaciones para reunirse en una nueva entrega de La momia ( Getty )

The Independent se puso en contacto con representantes de Fraser, Weisz y Universal en busca de comentarios.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a The Hollywood Reporter que el nuevo proyecto no era una nueva versión, sino una secuela que ignoraría los acontecimientos de la película de 2008, retomando efectivamente después de La momia regresa.

De confirmarse, supondría la primera aparición de Fraser en la franquicia en 17 años y la primera de Weisz en 24.

Las tres películas de la serie original recaudaron más de 1.250 millones de dólares (959 millones de libras esterlinas) en todo el mundo. Su popularidad se extendió más allá de los cines, y la franquicia inspiró las atracciones de los parques temáticos de Universal en Hollywood, Orlando y Singapur, cimentando su legado cultural a finales de los 90 y en la década de 2000.

Universal intentó revivir la marca por última vez en 2017 con una nueva versión de La Momia protagonizada por Tom Cruise, con la intención de lanzar un “Universo oscuro” compartido de películas de monstruos interconectadas.

Aunque recaudó más de 409 millones de dólares (314 millones de libras) en todo el mundo, la película fue criticada y se abandonó el plan de la franquicia.

Universal intentó revivir la marca por última vez en 2017 con una nueva versión de La momia protagonizada por Tom Cruise ( Universal Pictures )

La noticia llega cuando Fraser está en pleno regreso a su carrera tras ganar un Oscar en 2023 por La ballena.

Tras una carrera omnipresente a finales de los 90 y principios de los 2000, Fraser pasó años lidiando con problemas personales, como un divorcio, la muerte de su madre, dolencias y una supuesta agresión por parte del entonces presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Ese supuesto incidente llevó a Fraser a boicotear los Globos de Oro de 2023 pese a haber sido nominado en la categoría de mejor actor.

Fraser irrumpió a principios de los 90 con la comedia Encino Man y el drama School Ties, antes de convertirse en un nombre conocido por George de la jungla y la trilogía de La momia.

Weisz experimentó una trayectoria profesional más estable desde su irrupción a finales de los 90, ganando un Oscar en 2006 por El jardinero fiel y obteniendo una segunda nominación por La favorita en 2019.

En los últimos años, también incursionó en la televisión de prestigio, sobre todo como protagonista y productora ejecutiva de la aclamada serie de Amazon Dead Ringers.

Traducción de Olivia Gorsin