James Cameron afirma que sería un “desastre” si Netflix compra Warner Bros. Discovery

James Cameron cree que la compra de Warner Bros. Discovery por Netflix sería un “desastre” para Hollywood.

El cineasta de 71 años responsable de Terminator, Titanic y Avatar es un defensor a ultranza de la experiencia cinematográfica en las salas de cine.

Warner Bros. Discovery (WBD), un conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento, se ha puesto recientemente a la venta, valorado en unos 50.000 millones de dólares. La corporación es propietaria de numerosas marcas conocidas, como CNN, HBO, DC Studios y el emblemático estudio cinematográfico Warner Bros.

Netflix, dirigida por su director ejecutivo Ted Sarandos, es una de las compañías que, al parecer, están intentando comprar WBD, junto con Paramount Skydance y Comcast.

En una nueva entrevista con el sitio web Puck, cameron criticó el modelo de estreno de Netflix: "Netflix sería un desastre. Lo siento, Ted, pero cielos. Sarandos ha declarado que el cine está muerto. Es una trampa: 'Pondremos la película durante una semana. La pondremos durante 10 días. Podremos optar a los premios Oscar'. Creo que eso está fundamentalmente mal en el fondo”.

Continuó: “Una película debe estar hecha para las salas de cine, y para mí los premios de la Academia no significan nada si no significan cine. Creo que han sido cooptados, y me parece horrible”.

James Cameron, fotografiado en París en abril de 2024, ha afirmado que la compra de Warner Bros. Discovery por Netflix perjudicaría a las películas hechas para salas de cine ( AFP/Getty )

Hablando más ampliamente sobre el poder de los servicios de streaming en Hollywood, Cameron añadió: “Los streamers consiguieron su punto de apoyo con la base artística que crearon tirando dinero a lo loco y atrayendo el talento de la lista A, para luego virar hacia el extremo opuesto, ¿no?”.

“Ahora sus presupuestos son la mitad o un tercio de lo que eran. Las películas [de mayor presupuesto], como Dune, Wicked, Avatar o cualquier otra, no reciben luz verde para el streaming. Y tampoco reciben la luz verde de las grandes productoras. Han caído en un limbo”.

En septiembre, las acciones de Warner Bros. Discovery se dispararon casi un 30 % tras conocerse que Paramount, recién fusionada con Skydance Media, preparaba una oferta mayoritaria en efectivo para adquirir el conglomerado mediático.

El precio de las acciones de Warner Bros. Discovery aumentó otro 11 % cuando se anunció la noticia de la venta, valorándose entonces la empresa en $50.000 millones.

En una declaración a la prensa, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, declaró: “Seguimos dando pasos importantes para posicionar nuestro negocio y triunfar en el cambiante panorama actual de los medios de comunicación, impulsando nuestras iniciativas estratégicas, devolviendo a nuestros estudios el liderazgo del sector y ampliando HBO Max a escala mundial”.

“Dimos el audaz paso de preparar la separación de la compañía en dos empresas líderes distintas, Warner Bros. y Discovery Global, porque creíamos firmemente que era el mejor camino a seguir”, agregó.

Y además compartió: “No es de extrañar que el importante valor de nuestros activos esté recibiendo un mayor reconocimiento por parte de otros agentes del mercado. Tras recibir el interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas para identificar el mejor camino a seguir para desbloquear todo el valor de nuestras acciones”.

Tras recibir ofertas iniciales de Netflix, Paramount Skydance y Comcast, Warner Bros. Discovery ha fijado el 1° de diciembre como fecha límite para recibir una segunda ronda de ofertas.

Traducción de Sara Pignatiello