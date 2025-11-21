Brendan Fraser en ‘La Momia 4’: “Es hora de dar a los fanáticos lo que quieren”

Brendan Fraser recibió por fin la llamada que llevaba 20 años esperando: La momia 4.

El ganador del Oscar, de 56 años, que dirigió la franquicia de acción desde su debut en 1999, retomará su querido papel de aventurero Rick O'Connell en una próxima secuela. Fraser protagonizó junto a Rachel Weisz las dos primeras películas de la trilogía, La momia y La momia regresa (2001). Sin embargo, Weisz no participó en la tercera entrega, La tumba del Emperador Dragón (2008), y fue sustituida por Maria Bello.

“La tercera era un modelo de ... ¿cómo puedo decir esto al periodista de AP? NBC tenía los derechos para retransmitir los Juegos Olímpicos ese año”, dijo Fraser a la Associated Press en una nueva entrevista.

“Así nos juntaron y fuimos a China. Trabajar en Shanghái fue una experiencia increíble. Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente. Nos levantamos e hicimos lo que hacemos con un equipo de filmación diferente preparado y dimos lo mejor de nosotros”.

La momia: la tumba del emperador Dragón fue dirigida por Rob Cohen, que sustituyó a Stephen Sommers. Le dio la bienvenida a Michelle Yeoh, Jet Li e Isabella Leong, pero fue destrozada por la crítica.

open image in gallery Brendan Fraser se burla de “La Momia 4” y dice que es la que siempre quiso hacer ( Getty )

open image in gallery Brendan Fraser actuó junto a Rachel Weisz en La momia y La momia regresa ( Getty Images )

“La que yo quería hacer nunca se hizo”, admitió Fraser. “Pero la que quería hacer es la próxima. Y llevo 20 años esperando esta llamada. A veces era fuerte, a veces era un débil telegrama. ¿Ahora? Es hora de dar a los fanáticos lo que quieren”.

La cuarta película estará codirigida por el dúo de Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y también supondrá el esperado regreso de Weisz.

En 2017, Universal Pictures dio un gran golpe de timón para intentar hacer una nueva versión de La Momia, con Tom Cruise en el papel protagonista. Al final, falló y cosechó pésimas reseñas.

En declaraciones anteriores a Variety sobre el reinicio de Cruise, Fraser dijo: “Es difícil hacer esa película. El ingrediente que teníamos para nuestra Momia, que no vi en esa película, era divertido. Eso era lo que le faltaba a la encarnación [de Tom Cruise]”, señaló. “Era una película de terror demasiado directa. La Momia debe ser un viaje emocionante, pero no terrorífico y espeluznante”.

Fraser protagoniza actualmente la nueva película de la cineasta japonesa Hikari, Rental Family. La comedia dramática trata de un estadounidense (Fraser) que consigue un trabajo inusual con una agencia japonesa para interpretar papeles de dobles de desconocidos.

El actor de George de la Jungla lleva en la cresta de la ola desde 2023, cuando protagonizó un increíble regreso a Hollywood, ganando su primer Óscar al Mejor Actor por La ballena.

Traducción de Olivia Gorsin