La Casa Blanca responde a Sabrina Carpenter tras su protesta por el uso de su canción en un video del ICE

La Casa Blanca publicó una respuesta llena de juegos de palabras dirigida a Sabrina Carpenter, después de que la estrella pop criticara a la administración Trump por usar una de sus canciones en un video que promociona sus medidas de deportación.

En el clip, difundido en las cuentas oficiales de la Casa Blanca, aparece un montaje en el que distintas personas son perseguidas, inmovilizadas y arrestadas por agentes del ICE, mientras suena el fragmento de posiciones sexuales de ‘Juno’, uno de los éxitos de Carpenter.

Además, la cantante señaló el martes en X/Twitter que el video es “malvado y repugnante”, y advirtió: “No me involucren a mí ni a mi música para promover su agenda inhumana”.

Un vocero declaró en un comunicado a The Independent: “Aquí va un mensaje breve para Sabrina Carpenter: no vamos a disculparnos por deportar a asesinos, violadores y pedófilos ilegales y peligrosos. Quien defienda a esos monstruos enfermos debe ser estúpido… ¿o falto de criterio?”.

Además, en el video los arrestos aparecen acompañados por la línea repetida: “¿Alguna vez probaste esta?”.

open image in gallery Sabrina Carpenter criticó al Gobierno de Trump por usar su música para promover lo que llamó una “agenda inhumana” ( Twitter / Sabrina Carpenter )

open image in gallery En los shows en vivo de Sabrina Carpenter, su éxito ‘Juno’ suele incluir un momento en el que la cantante “arresta” en broma a alguien del público ( Getty Images )

En el pie de video se lee: “¿Alguna vez probaste esta? Adiós”, acompañado de un emoji de beso.

Durante la interpretación de ‘Juno’ en su reciente gira Short ’n’ Sweet, Carpenter solía “arrestar” a un fan o a una celebridad del público “por ser demasiado atractivos”, en un sketch que incluía esposas rosas de utilería.

Además, en la parte de la canción que dice “Wanna try some freaky positions… Have you ever tried this one?” (en español: “¿Quieres probar posiciones atrevidas…? ¿Alguna vez probaste esta?”), la cantante adoptaba cada noche una pose distinta que imitaba una posición sexual.

En TikTok, varios usuarios criticaron a la Casa Blanca por burlarse de los arrestos del ICE y por usar la canción sin permiso de Carpenter.

“¿Por qué estamos creando edits de Sabrina Carpenter sobre momentos en los que se destruye la vida de personas?”, escribió alguien en los comentarios. Otra persona agregó: “Esto da vergüenza ajena”.

Otra persona añadió: “Solo para que sepan, Sabrina hizo ‘Juno’ para celebrar a quienes forman familias, no para destrozarlas”.

“TikTok de la Casa Blanca: el maestro supremo de la provocación viral”, comentó otro usuario. Además, alguien más señaló: “Por cierto, Sabrina Carpenter no apoya esto en absoluto”.

Todo ocurre un mes después de que la cantante estadounidense Olivia Rodrigo cuestionara a la administración Trump, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional publicara un video en Instagram con su canción ‘All-American Bitch’ para promocionar sus medidas de deportación.

open image in gallery Olivia Rodrigo se suma a la creciente lista de músicos que han criticado al Gobierno de Trump por usar su música en publicaciones en redes sociales o en mítines ( Getty Images )

En los comentarios, Rodrigo escribió: “No usen nunca mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”. Sin embargo, el mensaje fue retirado más tarde.

El video incluía un montaje de personas aparentemente indocumentadas que abordaban de manera voluntaria vuelos del Departamento de Seguridad Nacional y levantaban el pulgar al partir.

Además, en el pie de video se advertía: “VÁYANSE AHORA y autodepórtense usando la aplicación CPB Home. Si no lo hacen, enfrentarán consecuencias”.

Después de que la respuesta de Rodrigo se volviera viral, Instagram eliminó la pista musical del clip y ahora solo aparece un mensaje de error que señala: “Esta canción no está disponible actualmente”.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional afirmó después, en un comunicado: “Estados Unidos agradece siempre a los agentes federales que nos mantienen seguros. Sugerimos que la señorita Rodrigo les agradezca su servicio en lugar de menospreciar su sacrificio”.

Tanto Carpenter como Rodrigo se suman a una lista cada vez más amplia de artistas que han objetado que Trump o su administración usen su música sin consentimiento, entre ellos Jack White, Beyoncé y los Rolling Stones.

Traducción de Leticia Zampedri