Fans de ‘Mad Men’ detectan errores en la versión remasterizada de HBO

Los seguidores de Mad Men lanzaron duras críticas contra HBO Max tras el estreno de la versión remasterizada del aclamado drama televisivo.

La serie, compuesta por siete temporadas, ganó múltiples premios Emmy y presentó a Jon Hamm en el papel de Don Draper, un carismático y complejo director creativo en una agencia de publicidad de Nueva York. Mad Men se emitió originalmente en AMC entre 2007 y 2015. El mes pasado, Warner Bros., empresa matriz de HBO Max, anunció la adquisición de los derechos de transmisión a Lionsgate Television, con el fin de incorporar la serie por primera vez a su catálogo.

“Mad Men es una gran incorporación al catálogo de contenido icónico de HBO Max”, declaró entonces Royce Battleman, vicepresidente ejecutivo de adquisiciones globales de contenido en Warner Bros. Discovery. “Estamos encantados de que HBO Max brinde a los fans la oportunidad de disfrutar la serie de una forma renovada con una experiencia mejorada en 4K”.

Sin embargo, el lanzamiento de la nueva versión, disponible desde el lunes en la plataforma y a una década del final de la serie, sorprendió a muchos espectadores, que señalaron numerosos errores de edición en los episodios.

En una escena del episodio siete de la primera temporada, Roger Sterling (interpretado por John Slattery), socio principal y ejecutivo de cuentas en una agencia rival, vomita en el piso de la oficina tras haber comido demasiadas ostras. Sin embargo, varios fans advirtieron un error evidente en la versión remasterizada: justo detrás de Slattery, aparecen dos miembros del equipo técnico agachados mientras manipulan la máquina encargada de generar el vómito.

HBO Max lanzó una versión remasterizada de 'Mad Men', protagonizada por Jon Hamm, diez años después del final de la serie ( AMC )

De izquierda a derecha, Jon Hamm, John Slattery, Jared Harris y Robert Morse en 'Mad Men' ( AMC )

“La nueva versión en 4K de Mad Men en HBO no incluye varias de las ediciones de posproducción, así que ocurren cosas como esta, donde se ve a un miembro del equipo operando la máquina de vómito después de que Roger come demasiadas ostras, ja”, escribió un usuario en X.

En paralelo, un usuario de Reddit señaló que “varios episodios de la primera temporada están mal etiquetados y fuera de orden”.

Su comentario fue directo: “Pésimo lanzamiento de HBO”.

Otros se sumaron a las críticas. “No entiendo, ¿cómo arruinan algo así?”, preguntó otro espectador.

“Pensé que era una broma cuando lo vi en BlueSky. Dios mío, ¿qué estamos haciendo con las remasterizaciones?”, añadió un tercero.

“Es lo que pasa cuando se reducen los equipos al mínimo y se depende de herramientas automatizadas o de inteligencia artificial para completar tareas complejas”, opinó otro usuario. “No hay nadie que verifique el trabajo; simplemente se produce en masa y se publica tal cual”.

Según Vulture, una fuente familiarizada con el problema afirmó que HBO Max recibió archivos incorrectos por parte de Lionsgate Television. De acuerdo con el medio, Lionsgate ya está trabajando para enviar las versiones correctas, con el objetivo de que los episodios se ajusten lo antes posible en la plataforma.

The Independent contactó a HBO Max y a Lionsgate Television para solicitar comentarios adicionales.

En su punto más alto, Mad Men obtuvo cuatro premios Emmy consecutivos a mejor serie dramática. Además, le dio a Jon Hamm ocho nominaciones al Emmy como mejor actor protagónico en una serie dramática. Finalmente, ganó el galardón en 2015 por su interpretación en la última temporada como Don Draper.

Traducción de Leticia Zampedri