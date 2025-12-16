Tráiler filtrado de ‘Avengers: Doomsday’ revela el regreso de un importante personaje

La próxima película de Los Vengadores está dando de qué hablar tras la filtración de un tráiler, que confirma el regreso de un personaje favorito de los fans.

Avengers: Doomsday no se estrenará hasta dentro de un año, pero el secreto proyecto, que recupera a la estrella de Iron Man, Robert Downey jr., como villano de la película, ya comenzó su recorrido promocional.

Antes de Avatar: fuego y cenizas, que llegará a los cines esta semana, se proyectarán breves teasers, pero uno de ellos ya ha llegado a Internet y ha arrasado en las redes sociales.

*¡CUIDADO! Abajo hay spoilers*

En el tráiler, se ve a un personaje desconocido volviendo a casa en moto y, cuando entra en la vivienda, recoge su viejo disfraz de superhéroe. La cámara revela que el personaje es el ex Capitán América Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, con un pie de foto que informa a los espectadores: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.

Evans dejó la franquicia después de Avengers: Endgame en 2019 y ha negado repetidamente los rumores de que estaría en la nueva película. Por su parte, el Sam Wilson de Anthony Mackie —también conocido como Halcón— recogió el manto del Capitán América y protagonizó su propia película, Capitán América: un nuevo mundo, a principios de este año.

La respuesta a la noticia de que Rogers regresará ha desatado las protestas de quienes creen que el Universo Cinematográfico Marvel (MCU) ha dado la espalda al personaje de Mackie y al tiempo que se invirtió en su arco argumental.

Sin embargo, vale la pena señalar que el tráiler no se refiere a Rogers como Capitán América —y también muestra al personaje sosteniendo a su bebé con Peggy Carter (Hayley Atwell), insinuando su indecisión de volver a unirse al equipo de superhéroes. En otras palabras, Wilson sigue siendo el Capitán América.

Se cree que habrá tres teasers, tras lo cual se publicará un tráiler completo que mostrará el enorme elenco de la película. Esto incluye nuevos personajes de la reciente película de Los 4 Fantásticos, así como el reparto de X-Men, entre ellos Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y James Marsden.

Marvel recuperó los derechos cinematográficos de los personajes de X-Men gracias a la adquisición de Fox por parte de Disney en marzo de 2019.

open image in gallery Chris Evans regresará en 'Avengers: Doomsday' ( Disney )

Los directores de la película, los hermanos Anthony y Joseph Russo, afirmaron a principios de año que el proyecto era “más grande que cualquier otra cosa que [hubieran] hecho”.

“Esta película es, como mínimo, algo grande para nosotros”, dijeron en un video de presentación publicado en la convención D23 de Disney en agosto. Añadieron: “Estamos reuniendo a muchos de los héroes favoritos de los fans para enfrentarse a una de las mayores amenazas del MCU”.

Por su parte, el actor de Ant-Man, Paul Rudd, declaró: “Estamos rodeados de escenografías asombrosas y de talentos realmente increíbles, muchos de los cuales acaban de ver en ese genial video”.

Downey jr., que anteriormente interpretó a Iron Man en el MCU, en esta oportunidad interpretará al antagonista Doctor Doom. Su regreso llegará siete años después de Avengers: Endgame, que lo vio abandonar el MCU.

El inmenso reparto también cuenta con varias otras estrellas que estarán de regreso como Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Halcón/Capitán América), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Tom Hiddleston (Loki) y Letitia Wright (Shuri de Pantera Negra).

open image in gallery Anthony Mackie sustituyó a Chris Evans como Capitán América ( Disney )

Hablando de su supuesta ausencia en la película, Evans dijo al sitio web ScreenRant que estaba “triste por estar lejos” de sus antiguos compañeros de reparto.

“Es triste no estar de nuevo con la pandilla, pero estoy seguro de que están haciendo algo increíble, y de que va a ser mucho más duro [para mí] cuando salga [la película]: me sentiré como si no estuviera invitado a la fiesta”, dijo.

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello