Robert Downey Jr. se burla de Gwyneth Paltrow por estar “siempre confundida” con las películas de Marvel

Robert Downey Jr. se burló cariñosamente de su antigua compañera de reparto en Iron Man, Gwyneth Paltrow, por su persistente confusión sobre los “principios básicos del Universo Cinematográfico Marvel”

Paltrow, de 53 años, que interpretó a Pepper Potts, la amante de Downey Jr. en la pantalla, en siete películas del MCU, fue galardonada el miércoles en el desayuno de gala de Women in Entertainment de The Hollywood Reporter con el 20º premio anual Sherry Lansing Leadership Award.

El actor de Oppenheimer ganador de un Óscar, de 60 años, estuvo presente para entregar el premio a la fundadora de Goop. Antes de dar comienzo a un sentido discurso, Downey Jr. se burló de Paltrow por ser “imposiblemente inteligente, pero siempre confundida por los principios básicos del Universo Cinematográfico Marvel y sus habitantes”, por The Hollywood Reporter.

En varias ocasiones, la actriz de El talentoso Sr. Ripley se hizo viral por olvidar en qué películas de Marvel apareció, así como por no reconocer a varios de sus compañeros de Marvel, entre ellos Tom Holland y Sebastian Stan.

“¿Quién es ese?” Downey Jr. recuerda que Paltrow le preguntó una vez, a lo que él respondió bromeando: “Ese es Spider-Man. Dijo que se llamaba Peter. Su personaje se llama Peter. Es Tom Holland. Hiciste cuatro películas con él”.

Al repasar la impresionante carrera de Paltrow, Downey Jr. alabó su ética de trabajo, recordando cómo construyó “Goop entre toma y toma en el plató de Iron Man”.

Además, elogió su aclamado papel en la nueva comedia dramática deportiva de Josh Safdie, Marty Supreme, junto a Timothée Chalamet, sugiriendo que era la segunda vez que dejaba de lado un “retiro actoral no anunciado”.

Tras reconocer que Paltrow es “una persona pública polarizante”, argumentó que “polarizante” es “una palabra utilizada por los tontos para describir falsamente a mujeres poderosas que demuestran décadas de irrefutable relevancia y reinvención”.

“Por eso estamos aquí”, continuó Downey Jr. “En una época en la que buscamos tanto el liderazgo, el ejemplo, la integridad y la determinación, y en la que con demasiada frecuencia la gente se queda corta, tenemos aquí a una mujer que está dispuesta a ir a juicio, enfrentándose a su acusador, un optometrista jubilado, en relación con una supuesta lesión en una pista de esquí de Deer Valley, y comportarse de forma tan honorable que nació una producción de teatro musical para conmemorar su fuerza moral, su fortaleza intestinal, por no mencionar su impecable atuendo de buen gusto, elegante y práctico a la vez, de traje civil”.

Él concluyó: “Es hora de reconocer a... la grandísima Gwyneth Paltrow”.

Tras subir al escenario para recoger el premio, que reconoce a pioneros y filántropos del espectáculo y los medios de comunicación, Paltrow pronunció un emotivo discurso.

“Estar entre todas ustedes, mujeres, y los hombres que nos quieren, en este hermoso evento de Hollywood Reporter... para todas las 100 mujeres que fueron nombradas hoy... estar aquí entre vosotras es realmente un regalo”, dijo, conteniendo las lágrimas.

“Lo siento de verdad. Esta mañana tengo una sensación real de esta comunidad, una comunidad que parece estar bien con todas mis iteraciones y que me dio la bienvenida de nuevo”.

