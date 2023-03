Avatar: The Way of the Water ha demostrado ser un gran éxito en el cine, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de todos los tiempos con más de $2.3 billones en todo el mundo. La película fue nominada a la categoría de Mejor Película en los Premios Oscar 2023 y ganó el Oscar de Mejores Efectos Visuales.

Sin embargo, más allá de su éxito en las taquillas, el productor Jon Landau dice que uno de sus propósitos para la película era que las audiencias se pudieran relacionar con la historia y los temas de familia con los Sully.

“Espero que la gente que vea esta película se acuerde que todos estamos conectados”, dice Landau. “Somos una raza de personas sin importar como nos veamos”.

'Avatar: El camino del agua' ha sido un éxito de taquilla (20th Century Studios)

La secuela dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet muestra como la familia Sully tiene que dejar su hogar y descubrir nuevas regiones del mundo de Pandora con la tribu oceánica de los Metkayina.

Landau, quien ha producido dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos, Avatar y Titanic, dice que una de las cosas que más le enorgullece de Way of Water es que la gente haya vuelto al cine.

“[Ir al cine] era importante para mí cuando tenía cinco años, era importante para mí cuando tenía 13 años, y es importante para mí como adulto, y como padre”.

Con el lanzamiento digital de Avatar: The Way of the Water del 28 de marzo, Landau quiere que el público logre ver la película con otra perspectiva. Esto es no solo por qué no se podrá ver en 3D o con los sistemas de sonido de los cines, sino porque el lanzamiento digital tiene más de tres horas de contenido adicional nunca antes visto.

“Pudimos producir tres horas de contenido que no se puede repetir, cada pieza es entretenida y pinta una imagen de la complejidad de lo que es crear esta película”, dice Landau. “Eso es lo que más me enorgullece”.

El material adicional de la versión digital de Avatar: The Way of the Water es llamado “Dentro de la caja de Pandora” y tiene entrevistas y videos del detrás de cámaras de la película y los desafíos que el equipo tuvo que enfrentar mientras diseñaban nuevas tecnologías.

Uno de los aspectos más famosos de Avatar es el performance capture (traducido como captura de movimiento). Esto es el proceso de grabar el movimiento y las expresiones faciales de los actores para producir animaciones, como es visto en los personajes de Avatar. Para Landau, el personaje de Kiri, interpretado por Sigourney Weaver, es el “ejemplo perfecto” para enseñarle a la industria del cine la importancia de la captura de movimiento.

“Sigourney Weaver no podría interpretar a una niña de 14 años con maquillaje protésico”, dice Landau. “Ella no podía hacerlo de otra manera. [La captura de movimiento] permitió a un actor interpretar un personaje que de otro modo no podría interpretar y que usemos su talento para realizar ese personaje en la pantalla”.

Una de las partes del contenido exclusivo de la versión digital muestra el arduo trabajo del elenco y del equipo de filmación creando, captando y construyendo el mundo de pandora. El material exclusivo muestra como usaron miles de cámaras infrarrojas para capturar el movimiento y las expresiones del elenco. También muestra como le dieron vida al mundo submarino de Pandora con la captura de movimiento usando un gran tanque de agua.

“Nosotros contamos con un equipo de personas que está dispuesto a traspasar los límites de lo que es posible” dice Landau. “No queremos simplemente decir que estamos satisfechos con el statu quo. Queremos pasar al siguiente nivel”.

Al igual que Avatar: The Way of the Water fue un éxito en las taquillas del cine, Landau espera que el público pueda revivir la película con el lanzamiento digital y aprender más sobre el proceso detrás de este gran proyecto.

“Creo que Pandora es un lugar al que la gente quiere volver,” dice Landau. “Y creo que estos personajes son personajes con los que quieren volver. Cuando vean el contenido adicional y luego vuelvan a ver la película, la verán a través de una lente completamente diferente”.

Avatar: The Way of the Water ya está disponible en versión digital y se puede ver en Prime Video y Apple TV.