Harry Styles explica por qué estaba en el Vaticano cuando se anunció al nuevo Papa

La superestrella del pop Harry Styles vivió un inesperado momento histórico cuando el anuncio de un nuevo Papa interrumpió su corte de cabello en Roma.

El cantante, de 31 años, relató la experiencia surrealista que lo llevó a presenciar la elección del Papa León XIV en el Vaticano, el pasado marzo.

En una entrevista con Greg James en el programa BBC Radio 1 Breakfast Show, Styles describió la escena: “Estaba en medio de un corte de cabello en Roma, y de pronto empecé a escuchar a toda esta gente gritando: ‘¡Habemus papam!’, y personas corriendo por la calle”.

Continuó: “Entonces, el tipo que me estaba cortando el cabello se detuvo y dijo: ‘¡Habemus papam! Hay un nuevo Papa, hay un nuevo Papa’. Terminamos rápido y pensé: ‘Estoy como a cinco minutos de este hecho histórico’, así que caminé hasta allá. Fue una locura”.

Más tarde, Styles fue fotografiado entre la multitud, luciendo un sombrero con la frase: “Techno is my boyfriend” (“El techno es mi novio”).

Más adelante en la entrevista, Styles bromeó sobre el título de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, anunciado a comienzos de esta semana, y reveló que estuvo a punto de llamarse “Drink Water All The Time, But You Have To Pee Occasionally” (en español: “Bebe agua todo el tiempo, pero de vez en cuando tienes que ir al baño”).

El cuarto álbum de estudio de Styles será lanzado el 6 de marzo y el cantante iniciará en mayo su primera gira en tres años, titulada Together, Together, que incluirá seis presentaciones en el estadio de Wembley a partir del 12 de junio.

Las entradas para la etapa londinense de la gira estarán disponibles en preventa el 26 de enero a las 11:00 a. m., y saldrán a la venta general el 30 de enero a la misma hora.

La estrella lanzó su carrera como solista después de que él y sus compañeros de One Direction —Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson— anunciaran una pausa indefinida en 2016, casi un año después de la salida de Zayn Malik del grupo.

Payne falleció a los 31 años en octubre de 2024 tras caer del balcón de un hotel en Argentina. Los miembros sobrevivientes del grupo se reunieron en su funeral, celebrado en noviembre de ese mismo año, junto al exmánager Simon Cowell.

Styles debutó como solista en 2017 con su álbum homónimo, seguido por Fine Line en 2019 y Harry’s House en 2022 —el primero y el tercero alcanzaron el número uno en las listas del Reino Unido.

Además, logró posicionar dos sencillos en el número uno del Reino Unido —‘As It Was’ y ‘Sign Of The Times’—, y ha sido galardonado con múltiples premios Grammy y Brit.

Traducción de Leticia Zampedri