Harry Styles anuncia gira mundial para promocionar nuevo álbum

Harry Styles vuelve oficialmente a los escenarios con una residencia en siete ciudades.

El cantante (31) anunció su próxima gira mundial, Together Together, el jueves a través de Instagram. Compartió la noticia en vísperas del lanzamiento de su cuarto álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que sale a la venta el 6 de marzo.

La noticia de la gira también llega en el momento en que lanza su esperado single, 'Aperture', de su nuevo álbum, esta noche a las 5:00 p. m. hora México, 12:00 a. m. hora España.

La gira de Styles incluye 30 actuaciones en el Madison Square Garden de Nueva York, EE. UU., el mismo lugar en el que realizó una residencia en 2022 para su serie de conciertos Love on Tour. En aquel momento, agotó las entradas para 15 noches consecutivas en el recinto.

Su gira comenzará oficialmente en mayo con actuaciones en Ámsterdam. Después dará seis conciertos en Londres, con la cantante de country Shania Twain como invitada especial.

open image in gallery Harry Styles anuncia la gira mundial Together, Together, que comenzará en mayo ( Getty )

Durante el verano, Styles dará dos conciertos en São Paulo y otros dos en Ciudad de México. Su residencia en Nueva York comenzará a finales de agosto y se prolongará hasta finales de octubre.

El esperado evento finalizará en Australia, con dos actuaciones en Melbourne en noviembre y dos conciertos en Sydney en diciembre.

El intérprete de 'As It Was' estará acompañado por varios invitados en las fechas seleccionadas, entre ellos Twain, Robyn, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman.

Las entradas saldrán a la venta el próximo miércoles, 28 de enero, para los conciertos en São Paulo. La venta general continuará en los días siguientes, y las entradas para los conciertos de Ámsterdam, Londres y Nueva York saldrán a la venta el 30 de enero.

Sin embargo, solo los titulares de la tarjeta American Express podrán participar en la preventa de entradas, que se ofrecerá en determinadas ciudades. La preventa comenzará el 26 de enero, dos días antes de la venta general.

A principios de este mes, Styles anunció su nuevo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. La carátula del álbum muestra al cantante con lentes de sol, agachado bajo una bola de discoteca que parece colgar del cielo nocturno.

open image in gallery El nuevo álbum de Harry Styles sale el 6 de marzo ( Johnny Dufort )

Se rumoreaba que Styles, una de las mayores estrellas del pop británico, regresaría este año, después de que aparecieran misteriosos carteles con el mensaje “Somos el uno para el otro” en ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Manchester, Palermo y São Paulo.

En diciembre, el artista de 'Watermelon Sugar' también lanzó un video sorpresa en el que también aparecía la frase “somos el uno para el otro”. El clip de YouTube, de ocho minutos de duración y titulado “Forever, Forever”, comienza con los fans preparándose para su última actuación durante su gira Love on Tour, que tuvo lugar en Reggio Emilia, Italia, en julio de 2023.

El video mostraba entonces a Styles en ese último concierto, sentado al piano y tocando una balada, junto a su banda.

Antes de compartir el clip, el ex miembro de One Direction llevaba más de dos años en un paréntesis musical. Además, es la primera vez que publica música nueva desde Harry's House, que salió en mayo de 2022.

Traducción de Sara Pignatiello